Renzi portato via di peso da Crosetto dal palco di Atreju: lite con Casellati e lo "stai sereno" a Calderoli

È stato un dibattito a dir poco esplosivo quello che si è svolto ad Atreju sulle riforme costituzionali il 13 dicembre con al centro il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. L’ex premier, unico esponente dell’opposizione sul palco con i Ministri Roberto Calderoli e Maria Elisabetta Casellati, e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, ha acceso immediatamente lo scontro, trasformando l’incontro in un acceso botta e risposta.

Renzi attacca Fdi dal palco di Atreju

Come riporta ANSA, le frecciate di Renzi sono volate sul tema dell’autonomia differenziata e del premierato, concludendosi con un inatteso e divertente siparietto finale che ha coinvolto il Ministro Guido Crosetto.

Fin dai primi minuti, Renzi ha attaccato frontalmente Fdi sulla presunta incoerenza politica.

Matteo Renzi sul palco di Atreju il 13 dicembre

Rivolgendosi alla platea di giovani del partito, ha ricordato la posizione storica del partito sull’autonomia: “Quando noi abbiamo proposto la riforma del Titolo V, Meloni diceva di voler abolire le regioni. Se avete cambiato idea sull’autonomia aspettiamo che veniate a dircelo in Parlamento”.

Lo scontro con Rampelli e Calderoli

Il vicepresidente Rampelli ha ribattuto punto per punto, ma Renzi ha continuato a incalzare.

“Noi entro stasera pubblicheremo il video in cui Giorgia Meloni dice di voler abolire le regioni, cambiare idea è un segno di intelligenza,” ha provocato l’ex premier.

La risposta di Rampelli è stata al vetriolo: “Allora tu sei un fenomeno“.

Il clima si è ulteriormente scaldato con l’intervento del Ministro Calderoli. Nel tentativo di placare le bordate di Renzi, il leghista ha tentato di riprendere il controllo del dibattito: “Matteo, ma lo fai tu il moderatore o lo fa Vespa?”.

Il battibecco tra Renzi e Casellati

Anche il Ministro per le riforme costituzionali, Maria Elisabetta Casellati, è stata coinvolta nel battibecco.

Renzi, rispondendo a una domanda, ha sbagliato ramo del Parlamento riguardo l’iter del premierato, affermando che “per ora ha votato la Camera, al Senato la stiamo ancora aspettando”.

Pronta la replica della Casellati, un tempo Presidente di Palazzo Madama: “Si vede che al Senato non ci sei mai…“. L’errore ha strappato una risata generale, ammorbidendo per un istante i toni.

Il siparietto finale con Crosetto

Il dibattito di Atreju si è concluso con un’altra scaramuccia con Calderoli, che invitava Renzi ad abbandonare il “comizio” con un ironico “Robertino, stai sereno” come risposta.

Il finale, tuttavia, è stato inaspettatamente comico.

Mentre i relatori erano sul palco per le foto di rito, il responsabile Organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, ha preso il microfono per ringraziare l’ospite, assicurando che “Qui non ti ha fischiato nessuno”.

Pochi istanti dopo, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, è salito sul palco e, con fare scherzoso, ha preso di peso Matteo Renzi come a volerlo trascinare via, tra le risate e gli applausi del pubblico.

Un siparietto che ha stemperato le scintille politiche, chiudendo lo scontro verbale con un gesto goliardico.