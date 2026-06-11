Renzi provoca Meloni sui Mondiali, "non ci siamo e a quelli di geopolitica assenti per la sua incapacità"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Matteo Renzi di nuovo contro Giorgia Meloni e il governo. Il leader di Italia Viva è intervenuto in Senato durante la discussione generale sulle comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo. In chiusura di discorso ha anche richiamato il tema dei Mondiali di calcio, la cui cerimonia di inaugurazione si è svolta in queste ore, lanciando una provocazione alla leader di FdI.

La provocazione di Renzi sui Mondiali: attacco a Meloni

“Iniziano oggi i Mondiali di calcio e l’Italia non è presente per colpa dei giocatori. Ai vertici della geopolitica invece l’Italia non è presente per colpa del governo”, ha scritto Renzi su X, ossia le medesime parole con cui ha concluso il suo intervento a Palazzo Madama.

Poco prima il senatore toscano ha fatto un discorso sulle fake news: “Noi siamo d’accordo con la presidente, quando c’è un video che contiene una fake news o un’immagine falsa è giusto dirlo. Ma non sarà il caso di mettere alcune di queste diciture anche su alcune sue dichiarazioni dell’ultimo periodo?”

Renzi ha sostenuto che la pressione fiscale, sotto il governo Meloni, è la più alta dal post esecutivo Monti. “C’è un video che circola, dice che con lei la pressione fiscale scenderà al 40% in Costituzione. La realtà è che oggi con lei è a livelli record. Riprendiamo questo video e ci mettiamo la dicitura ‘questo video contiene fake news’? Perché lei è diventata nel giro di tre anni lady tax“.

E ancora: “Quando ci dice che con questo governo ora incidiamo, dobbiamo mettere la dicitura fake news o semplicemente state cercando di barcamenarvi su un posizionamento politico che, orfano del ponte di Trump, non vi fa più trovare a casa?”.

“Dovete smetterla con questa narrazione per cui da quando ci siete voi è cambiato il mondo”, ha proseguito Renzi.

Renzi cita le critiche di Vannacci

“Chi sta dicendo che lei ha fallito sulla sicurezza non è questa parte politica, è Vannacci. La novità politica di oggi è che lei è attaccata da destra. E ci sono due mozioni nell’ambito del centrodestra, questa è la rottura politica”, ha dichiarato l’ex premier.

La risposta della premier

“Sulla pressione fiscale ogni volta io e lei facciamo questo teatrino”, ha risposto la presidente del Consiglio in Aula al Senato, durante la fase di replica.

“Lei – ha scandito rivolgendosi a Renzi – pensa che ripetendo le cose più volte diventino vere. È difficile dare della ‘lady tax’ alla presidente del Consiglio del governo che ha accorpato gli scaglioni Irpef, alzato la soglia della flat tax e introdotto la superdeduzione del lavoro”.

“Come si fa a dire che questo governo ha alzato le tasse? Non si può perché non le ha alzate. Lei sa benissimo che la pressione fiscale non misura l’aliquota delle tasse ma aumenta ad esempio se c’è più gente che paga più tasse, perché, anziché prendere il reddito di cittadinanza, va a lavorare”, ha sottolineato Meloni.

Nel corso delle comunicazioni alla Camera, la premier è stata attaccata anche da Francesco Silvestri del M5S. Il commento del deputato sulle ginocchiere ha sollevato un polverone.