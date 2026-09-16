Renzo Mattiuzzo morto a 58 anni a Gorgo al Monticano, malore dopo la festa con gli amici per l'uscita dal coma

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Lutto a Gorgo al Monticano per la morte di Renzo Mattiuzzo. Il 58enne, affetto da una malattia oncologica, era finito in coma, ma si era miracolosamente ripreso. Per ringraziare amici e familiari che gli erano stati vicini, aveva organizzato una serata di festa con gli amici, ma una volta rientrato in casa è stato colto da un malore ed è morto.

Renzo Mattiuzzo morto a Gorgo al Monticano

La grave malattia oncologica era stata diagnosticata a Renzo Mattiuzzo lo scorso luglio. Dopo diversi forti mal di testa, il 58enne si era sottoposto a una serie di accertamenti che avevano portato alla diagnosi.

Le sue condizioni si erano aggravate al punto di finire in coma, ma la scorsa settimana si era ripreso. Un momento di grande gioia che Mattiuzzo ha voluto condividere organizzando una pizza insieme alle persone più care.

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Malore fatale dopo la festa e pochi giorni dopo l’uscita dal coma

Purtroppo, una volta tornato a casa dopo una serata ricca di affetto e divertimento, Renzo Mattiuzzo è stato colto da un malore ed è morto nella sua casa di Gorgo al Monticano.

Il 58enne Renzo Mattiuzzo era molto conosciuto in zona per via del suo lavoro di rappresentante per la Sem Group di Chiarano. Appassionato di pesca e tifoso dell’Inter, Renzo amava scherzare e stare in compagnia, cosa che ha voluto fare una volta uscito dal coma provocato dalla malattia.

Gli amici, in modo particolare, erano stati molto vicini, e Renzo ha lasciato in loro e in tutti quelli che lo hanno conosciuto un bellissimo ricordo.

I funerali di Renzo Mattiuzzo questa mattina a Gorgo al Monticano

Renzo Mattiuzzo lascia la mamma Francesca, la compagna Cristina, il fratello Roberto con Theoni e Sofia.

La famiglia ci ha tenuto a ringraziare in modo particolare il personale del reparto di Medicina dell’ospedale di Oderzo.

I funerali si sono tenuti questa mattina, mercoledì 16 settembre, nella chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano a Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso. Le offerte raccolte durante la cerimonia saranno devolute per compiere opere di bene. Secondo quanto disposto da Renzo, al termine della cerimonia la salma è stata cremata.