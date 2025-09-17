Replica di Eyal Mizrahi a Enzo Iacchetti dopo lo scontro in tv, accusa sul monologo e la difesa sull'"offesa"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

“Non sono nemico di nessuno, ma per fare la pace bisogna essere in due”, questa è la replica di Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, riguardo allo scontro avuto con Enzo Iacchetti durante la trasmissione È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, su quanto sta accadendo a Gaza.

La replica di Eyal Mizrahi

Contattato da Adnkronos, Mizrahi ha detto di essere disponibile a fare pace con il conduttore di Striscia La Notizia “ma non credo che Iacchetti sia in grado di affrontare un confronto dai toni amichevoli”.

“Ha minacciato di menarmi, non penso voglia stringere la mano a chi considera un avversario solo perché pensa diversamente da lui”, ha detto il presidente della Federazione Amici di Israele commentando lo scontro in Tv.

“Non lo definirei tanto un dibattito, piuttosto un monologo. Non ho potuto dibattere – ha aggiunto – perché diceva che può parlare solo lui e non vi può essere contraddittorio su certi temi”.

L’attacco a Iacchetti

Mizrahi, nel corso della trasmissione tv, aveva dato del “fascista” a Iacchetti. “Sono molto attento a non offendere, ma se uno ti dice ‘non hai diritto di aprire bocca, scendo giù e ti meno’, questo per me è un comportamento da fascista, espressione usata come constatazione di un atto di arroganza. Non voleva essere un’offesa, ma anche lui però ha dato dei nazisti agli israeliani. Non sono stato io a portare la discussione in quella direzione…”.

Il presidente della Federazione Amici di Israele ha poi sottolineato di essere “uno studioso del conflitto mediorientale e sono abituato a parlare con le persone che conoscono i fatti, e quando c’è chi questi non li conosce risulta difficile il confronto”.

“Voglio comunque ribadire che non c’era alcuna intenzione da parte mia di offendere nessuno, ho cercato di non rispondere per le rime. Iacchetti l’ha presa sul personale. Poteva essere un confronto sereno, io portando i miei dati, lui i suoi, poi il pubblico si sarebbe fatto liberamente la propria idea. Questo per me è dibattere”, ha concluso Mizrahi.

Cosa è successo a È sempre Cartabianca

Durante la puntata del talk show condotto da Bianca Berlinguer nella serata del 16 settembre la discussione su Gaza si è accesa con scontri continui tra Mizrahi e Iacchetti.

“Sono morte circa 50mila persone, la metà terroristi di Hamas“, ha detto Mizrahi. Iacchetti ha incalzato: “Sono morti 20mila bambini“.

Il presidente della Federazione Amici di Israele ha chiesto: “Definisca bambini“. Ciò ha provocato una dura reazione da parte del conduttore che Mizrahi ha accusato di essere “un fascista“.

“Cosa hai detto stronzo? – ha gridato l’attore – vengo giù e ti prendo a pugni“. Mentre Bianca Berlinguer, che non aveva sentito inizialmente le parole di Mizrahi invitava alla calma, quest’ultimo ha ripetuto le sue parole contro Iacchetti.