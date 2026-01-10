Report 2025 della Polizia Postale, 9mila attacchi informatici e preoccupazione per i casi di adescamento
Nel 2025, la polizia postale ha registrato 9.250 attacchi informatici, con un allerta su 49.000 casi.
Nel 2025 sono stati registrati complessivamente 9.250 casi di attacchi informatici, sono stati oltre 49.000 gli alert diramati dal Centro per prevenire e contrastare attacchi ai sistemi informatizzati di interesse nazionale. È quanto emerge dal report annuale della Polizia Postale per la sicurezza cibernetica. Il Cnaipic (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche) ha gestito 47 richieste di cooperazione internazionale, consentendo l’identificazione e il deferimento di circa 169 persone. Dallo studio risulta anche che l’adescamento online si conferma un fenomeno “di preoccupante vitalità”, con un totale di 428 casi trattati. Il rischio si concentra in modo massiccio sulla fascia adolescenziale (tra i 14 e i 16 anni), che con 237 casi rappresentano la maggioranza assoluta delle vittime (55% del totale).
