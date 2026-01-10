Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nel 2025 sono stati registrati complessivamente 9.250 casi di attacchi informatici, sono stati oltre 49.000 gli alert diramati dal Centro per prevenire e contrastare attacchi ai sistemi informatizzati di interesse nazionale. È quanto emerge dal report annuale della Polizia Postale per la sicurezza cibernetica. Il Cnaipic (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche) ha gestito 47 richieste di cooperazione internazionale, consentendo l’identificazione e il deferimento di circa 169 persone. Dallo studio risulta anche che l’adescamento online si conferma un fenomeno “di preoccupante vitalità”, con un totale di 428 casi trattati. Il rischio si concentra in modo massiccio sulla fascia adolescenziale (tra i 14 e i 16 anni), che con 237 casi rappresentano la maggioranza assoluta delle vittime (55% del totale).