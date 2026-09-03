Report, Claudia Di Pasquale in pole per la conduzione del programma: chi è la giornalista pluripremiata

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Potrebbe essere Claudia Di Pasquale il nome che affiancherà Daniele Piervincenzi al timone di Report nella stagione che verrà. La scelta è ricaduta sull’inviata pluripremiata dopo il passo indietro di Giulia Presutti in un periodo particolarmente turbolento per il terzo canale di mamma Rai. Dopo i rumor, un’altra riunione tra i vertici vedrà l’ufficializzazione di Di Pasquale. Secondo indiscrezioni, la giornalista potrebbe anche ricoprire il ruolo di co-autrice insieme ai capi Bernardo Iovene e Giulio Valesini.

Chi è Claudia Di Pasquale

Scriviamo “pluripremiata” perché dal 2006 la carriera di Claudia Di Pasquale – che ha avviato la sua storia giornalistica solo sei anni prima – è costellata di riconoscimenti e incarichi importanti.

Su carta, ha messo la firma sulle pagine di Repubblica, La Sicilia, Il Venerdì, D – La Repubblica delle Donne e il settimanale Diario.

Nel 2006, dicevamo, arriva il primo riconoscimento: Claudia Di Pasquale vince la borsa di studio del premio giornalistico Mario Formenton che dal 1990 dà la possibilità a giovani laureati di maturare le prime esperienze nel mondo dell’informazione.

Dal 2007 al 2011 il suo lavoro approda sul piccolo schermo, quando lavora come inviata del format Exit per l’emittente La7. Nel 2009 la sua inchiesta Il mercato dei voti dedicata alle elezioni regionali in Sicilia raggiunge la finale del premio Ilaria Alpi. Dal 2011, quindi, Claudia Di Pasquale è inviata di Report.

Il nuovo ruolo a Report

La sua carriera suggerisce, inevitabilmente, la sua passione per il giornalismo investigativo. Per Report Claudia Di Pasquale ha portato avanti diverse inchieste, a partire da una delle ultime dedicate alla tragedia del piccolo Domenico, morto all’ospedale Monaldi dopo un fallito trapianto di cuore; tra le meno recenti, invece, nel 2023 con il servizio Lo Stato della Salute ha fotografato lo stato della sanità pubblica in Italia.

Diversi, invece, sono stati i servizi dedicati alle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, come ad esempio I Tedofori (2019) e Sforo Olimpico (2024).

Gli altri riconoscimenti

Nella sua scheda presente su Rai.it si legge che nel 2018 il servizio che documentava il lavoro degli operatori e i medici del 118 ha vinto il premio SIS 118 Giornalisti dell’Emergenza.

Nel 2019, invece, il servizio per Report, Un sottosegretario a San Marino, ha vinto il Premiolino, un riconoscimento che premia il rigore professionale dei giornalisti. In merito alla possibile conduzione di Report, il quotidiano Repubblica scrive che Claudia Di Pasquale, oltre a impugnare il timone in studio, potrebbe affiancare i capi-autori Bernardo Iovene e Giulio Valesini. Il capo degli Approfondimenti Paolo Corsini ha riferito a Repubblica che “quella di Giulia è stata una scelta personale, ma per la Rai lei è un’ottima professionista, una risorsa che verrà perciò valorizzata per quel che merita”.