Report, Daniele Piervincenzi replica a Sigfrido Ranucci: "È in condizione di instabilità, attacchi scomposti"

Daniele Piervincenzi si toglie qualche sassolino dalla scarpa: il nuovo conduttore di Report, che guida la trasmissione insieme a Claudia Di Pasquale, fa riferimento a una certa “condizione di instabilità” di Sigfrido Ranucci e denuncia “attacchi un po’ scomposti”. Ranucci aveva accusato il nuovo co-conduttore di mediocrità.

Daniele Piervincenzi a Tv Talk

“Piervincenzi, quando uscì il suo nome per la conduzione, Sigfrido Ranucci la definì come un conduttore mediocre. Ha sofferto questo giudizio in un momento così importante per la sua carriera?”. La domanda è stata rivolta a Daniele Piervincenzi da un giovane ospite negli studi della trasmissione Tv Talk.

Il nuovo co-conduttore di Report, in collegamento accanto alla collega Di Pasquale, non si è scomposto. La risposta è stata pagata nei toni, ma piuttosto dura nella sostanza.

Daniele Piervincenzi su Sigfrido Ranucci

“No – ha detto Piervincenzi – perché poi ho capito qual era lo stato psicologico di Ranucci. Quindi, diciamo, sono andato oltre. Ma vediamo che è ancora in una condizione di instabilità. Gli auguriamo il meglio col suo nuovo programma Spotlight su Rai News. Però, insomma, gli attacchi che continua a fare a Report sono un po’ scomposti. Quello a cui abbiamo tenuto, e che ci ha ricompattato, sono stati gli auguri di Milena Gabanelli, che ci ha fatto più volte. La squadra ne ha fatto tesoro”.

Cosa aveva detto Ranucci di Piervincenzi

“Mediocre non è la vostra professionalità, mediocre è la scelta di mettervi alla guida del programma di inchiesta più importante della storia della televisione italiana”, aveva scritto via social Sigfrido Ranucci. E ancora: “Non è mediocre chi non ce l’ha fatta. È mediocre chi ce l’ha fatta senza essersela guadagnata”.

All’epoca accanto al nome di Daniele Piervincenzi, per la conduzione di Report, girava quello di Giulia Presutti. La quale, poi, preferì fare un passo di lato. Arrivò così Claudia Di Pasquale.

Prima ancora Ranucci aveva parlato di una “scelta mediocre“, che “decreta la fine di Report”. E ancora: uno “schiaffo alla professionalità di chi lavora da anni alla trasmissione”. E per rincarare la dose: “Sono prevalse logiche che nulla hanno a che fare con la professionalità”.