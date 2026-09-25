Report, Daniele Piervincenzi su Sigfrido Ranucci "molto aggressivo" al telefono: "Se tornasse mi caccerebbe"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Se Sigfrido Ranucci dovesse venire reintegrato alla guida di Report, manderebbe via il nuovo co-conduttore Daniele Piervincenzi. Ne è convinto il diretto interessato, che dice: “Immagino mi caccerà via…”. Piervincenzi si è espresso ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, rispondendo alle domande di Giorgio Lauro e Nancy Brilli. Il giornalista ha poi rivelato un retroscena su una telefonata con Ranucci.

Daniele Piervincenzi e l’ipotesi conduzione a tre

Dopo un lungo toto-conduttori, la guida del Report post-Ranucci è stata affidata dalla Rai al tandem Daniele Piervincenzi/Claudia Di Pasquale.

“Potreste condurre in tre?”, è stato chiesto a Un Giorno da Pecora. La risposta: “Decide la direzione, io sono a disposizione, sono un giornalista del servizio pubblico, vado dove mi mandano. L’ultima volta mi hanno mandato in Ucraina, se resto a Report anche con Ranucci sto meglio”.

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Ranucci aveva scritto che la scelta di Piervincenzi alla guida del programma era mortificante (“… due persone che mortificano le professionalità…”, aveva detto riferendosi anche a Giulia Presutti). Così ha commentato il nuovo conduttore: “La nostra storia professionale parla per noi, tutto quello che potevamo mettere sul campo lo abbiamo messo”.

La telefonata fra Ranucci e Piervincenzi

Poi un retroscena su una telefonata con Ranucci: “Mi ha chiamato, era molto aggressivo“. Si sa già della telefonata in questione, quella nel corso della quale Ranucci avrebbe detto “se rinunci sei un grande”. Piervincenzi conferma che la telefonata ci sarebbe stata davvero.

La sua risposta: “Sigfrido, sono travolto dalla notizia, incontriamoci, parliamo con la redazione e prendiamo una decisione insieme. Ma lui non ha aspettato, ha preferito fare quelle dichiarazioni”.

Poi una precisazione sul suo schieramento politico, dopo la moltiplicazione delle supposizioni: “Su di me è stato detto anche che sono di destra, una cosa che se sapesse mio nonno si rivolterebbe nella tomba”.

E ancora: “Non lo sono mai stato e se solo lo fossi stato la mia famiglia mi avrebbe messo fuori dalla porta, vista la nostra storia familiare”.

Alle ultime elezioni per chi ha votato? La risposta: “Non lo posso dire, diciamo non per la maggioranza“.

Il ricorso di Ranucci

Intanto su Report pende il ricorso di Sigfrido Ranucci, che punta ad essere reintegrato nel suo vecchio ruolo di conduttore.