Report dopo Ranucci, le ipotesi dal reintegro allo sfascio della redazione: "Rai vuole che sia come Regeni?"

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Nessuna quiete dopo la tempesta. Report ha eletto due nuovi conduttori, ma non è ancora chiaro in che veste e condizioni andrà in onda l’8 novembre. Dopo la decisione della Rai di sostituire Sigfrido Ranucci con Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, la redazione si è spaccata: due degli inviati ai quali era stato proposto un ruolo centrale hanno rifiutato e sullo sfondo prende forma una possibile causa di lavoro dell’ex conduttore. Lo scenario più estremo è quello di un reintegro deciso da un giudice. Quello più immediato, invece, è una trasmissione costretta a ripartire con una squadra profondamente ridimensionata. Ranucci, da parte sua, ha già fatto sapere di non voler accettare le soluzioni prospettate dall’azienda e ha annunciato battaglia.

Cosa succede ora a Report dopo l’addio di Ranucci

Com’è ormai noto, la Rai ha scelto formalmente la nuova coppia alla guida della trasmissione: Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, presentati dall’azienda come giornalisti selezionati e vincitori del concorso, con esperienza maturata sul campo.

Il problema, però, è tutto ciò che resta dietro le telecamere. Una parte consistente del nucleo storico di Report non riconosce nei due nuovi conduttori la continuità editoriale del programma. Gli inviati hanno definito la decisione “completamente irricevibile” e hanno prospettato dimissioni in blocco.

ANSA

La trasmissione, che nelle ultime stagioni aveva registrato ascolti intorno al 10% di share, si troverebbe così a poche settimane dalla preparazione della nuova stagione senza una squadra stabilizzata e, per giunta, senza una scaletta già pronta per la prima puntata, indicata al momento per l’8 novembre.

Ranucci ritiene che proprio questo sia il punto. Nell’evento organizzato a Favignana ha detto di vedere dietro la scelta un progetto destinato a “chiudere Report”, indipendentemente dalle responsabilità che gli vengono attribuite nel caso Lavitola.

Le tre offerte Rai a Ranucci: Tg3, RaiNews o Il Cairo

A complicare il quadro contribuisce il fatto che la Rai non ha formalmente lasciato Ranucci senza incarico. Al giornalista, che ricopre attualmente il ruolo di vicedirettore ad personam, sono state prospettate tre possibilità: un incarico al Tg3, il passaggio a RaiNews24 oppure una sede di corrispondenza all’estero. Ranucci ha successivamente precisato che la destinazione prospettata sarebbe stata Il Cairo.

Nessuna delle tre soluzioni sembra però destinata, allo stato attuale, a essere accettata. “Non accetterò quello che ha proposto la Rai perché è un tornare indietro”, ha dichiarato Ranucci. Sul Tg3 e RaiNews ha ironizzato parlando di “asilo politico” e chiedendosi perché dovrebbe essere considerato adatto a quelle redazioni se, secondo l’emittente, non lo è più per Report.

Molto più duro il giudizio sull’ipotesi egiziana. Sigfrido Ranucci ha ricordato di vivere sotto scorta da prima dell’attentato subito e ha sostenuto che al Cairo rimarrebbe senza quella protezione.

Da qui la frase: “Forse auspicano che potrei fare la fine di Giulio Regeni”. E ha poi paragonato ironicamente la sede egiziana a una sorta di “Siberia” utilizzata per allontanare giornalisti da altre posizioni.

Ranucci può fare causa alla Rai? L’ipotesi demansionamento

La battaglia più delicata potrebbe quindi spostarsi davanti a un giudice del lavoro. Il legale di Ranucci, Roberto De Vita, ha annunciato iniziative “in ogni sede” contro una decisione che, a suo giudizio, colpisce non soltanto il giornalista ma anche l’indipendenza dell’informazione pubblica.

Il nodo è il possibile demansionamento. Per Ranucci il mantenimento di una vicedirezione ad personam non risolverebbe il problema se, contemporaneamente, venissero sottratte la conduzione e la responsabilità editoriale esercitate per anni a Report. Il giornalista è autore del programma dal 2006 e ne è diventato conduttore nel 2017, dopo il passo indietro di Milena Gabanelli.

Negli uffici Rai viene citato anche il precedente di Filippo Gaudenzi, giornalista del Tg1 che ottenne ragione in una causa per demansionamento dopo essere stato sostituito alla conduzione serale. Gaudenzi non tornò poi nel precedente ruolo, optando per un risarcimento di circa 350mila euro.

Il caso Ranucci presenta però caratteristiche differenti. Il giornalista ha 65 anni, sarebbe a circa due anni dalla pensione e avrebbe inoltre un consistente numero di ferie da utilizzare. Tutti elementi che potrebbero rendere meno probabile un reintegro effettivo, anche perché una causa di lavoro può richiedere tempi lunghi.

Il reintegro, in definitiva, resta un’ipotesi remota. Ma è proprio la possibilità che un giudice possa contestare la ricollocazione decisa dall’azienda a rappresentare una delle maggiori incognite dei prossimi mesi.