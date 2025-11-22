Report e le mire del Governo Meloni sui trionfi di Sinner, inchiesta sulle ATP Finals: "Fulmine a ciel sereno"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il Governo Meloni si fa spazio sul carro di Jannik Sinner. Come riferisce la trasmissione di Rai 3 Report, la politica ha messo le mani sul successo dell’Atp Finals di Torino, vinte per la seconda volta di fila dal fuoriclasse altoatesino, che sta trainando tutto il tennis italiano, profitti inclusi. L’esecutivo di centrodestra ha deciso di entrare direttamente nell’organizzazione del torneo con la società statale Sport e Salute, ma l’ingerenza fa storcere il naso alla Federazione.

Il successo dell’Atp Finals

Con un estratto dal servizio “Fratelli di sport”, a cura di Carlo Tecce e Lorenzo Vendemiale, in onda nella puntata di domenica 23 novembre, Report ha anticipato i contenuti dell’inchiesta relativa agli interessi del Governo sulle Atp Finals.

Il torneo “dei maestri”, l’ultimo della stagione con in campo i primi 8 tennisti in classifica, andrà in scena in Italia fino al 2030, generando un giro d’affari che nell’edizione appena conclusa ha superato i 600 milioni di euro.

ANSA

I finalisti delle Atp Finals di Torino, Carlos Alcaraz e il vincitore del torneo Jannik Sinner

Gli interessi del Governo Meloni sul fenomeno Sinner

Con una legge ad hoc il Governo Meloni è entrato nell’organizzazione dell’evento attraverso Sport e Salute, società in house del ministero dell’Economia che promuove lo sviluppo dello sport in Italia con una dotazione di circa 500 milioni l’anno.

“Un fulmine a cielo sereno” come l’ha descritto il presidente di Federtennis, Angelo Binaghi, ai microfoni di Report:

“Siamo passati da una legge che ci diceva che dovevamo arrangiarci da soli, e noi lo abbiamo fatto anche egregiamente. Siamo stati talmente bravi che l’Atp ci ha esteso le Finals per altri cinque anni. Ora invece il Governo ha fatto una legge in cui il braccio armato, chiamiamolo così, del governo che è Sport e Salute opera direttamente, un po’ come se un arbitro incominciasse anche a giocare”

L’inchiesta di Report

La trasmissione di Sigfrido Ranucci ha acceso i riflettori sull’operazione dell’esecutivo, sulla scelta dei dirigenti di Sport e Salute e svelando i possibili conflitti di interessi attraverso documenti inediti e testimonianze esclusive.

Sugli interessi della politica per l’esplosione del tennis italiano gli inviati di Report hanno sollecitato anche Jannik Sinner, che però si è subito sottratto:

“Questa è una domanda a cui non voglio rispondere. Ci sono tanti movimenti esterni che io seguo ma fino a un certo punto. La cosa importante è far crescere lo sport, per quanto riguarda quello che succede con la politica in questo momento non ho voglia di entrarci”.