Report, Giulia Innocenzi annuncia querele: "Dicono che lavoro grazie a favori sessuali? Insulti sessisti"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Giulia Innocenzi, giornalista di “Report“, ha denunciato su X una valanga di insulti sessisti ricevuti durante la battaglia per il programma dopo l’allontanamento di Sigfrido Ranucci. Tra questi, allusioni sessuali legate alle “ginocchiere”. Innocenzi ha annunciato di aver incaricato la propria avvocata di sporgere denuncia contro gli autori dei commenti.

“Report”, gli insulti sessisti a Giulia Innocenzi

La giornalista ha deciso di pubblicare tutto su X. In un video diffuso sul proprio profilo, l’inviata di “Report” ha portato alla luce del sole alcuni dei commenti ricevuti sotto i suoi post, definendoli senza mezzi termini una forma di violenza.

Le offese sono arrivate soprattutto nei giorni della mobilitazione per difendere il programma di Rai 3 dopo l’allontanamento del conduttore storico Sigfrido Ranucci, sostituito da Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale in seguito al passo indietro di Giulia Presutti.

Nel suo intervento, Innocenzi ha spiegato la natura degli attacchi ricevuti. “Ancora oggi, se sei donna, vieni attaccata non nel merito della tua professionalità, ma sul fatto che andresti avanti solo grazie a favori sessuali”.

Numerosi utenti, in prevalenza uomini, avrebbero insinuato che la sua carriera fosse frutto di prestazioni sessuali, in quella che la giornalista ha descritto come “un’atmosfera da branco, da bar”.

La giornalista querela

La riflessione di Giulia Innocenzi si è poi allargata a una constatazione più ampia sul linguaggio online rivolto alle donne. “Non sono battute, sono una forma di violenza bella e buona” ha commentato, aggiungendo non voler restare in silenzio davanti a questi episodi.

Ecco perché ha incaricato la propria avvocata di procedere con denunce individuali nei confronti di chi ha pubblicato quei commenti, un passo che ha motivato sia come volontà di difesa personale che come gesto di solidarietà verso chi vive esperienze simili.

Nel video la 42enne ha infine ripercorso vent’anni di carriera segnati dalla stessa dinamica, sottolineando come oggi, rispetto a quando era più giovane, si senta più attrezzata ad affrontare certi attacchi. Tali commenti, ha ribadito, restano comunque la misura di “ignoranza, sessismo e violenza” ancora dominanti nel Paese.

Le “ginocchiere”: anche Meloni bersaglio dell’insulto

Tra le offese denunciate da Innocenzi compaiono riferimenti alle cosiddette “ginocchiere“, un termine diventato di recente un veicolo di allusioni per colpire donne pubbliche, riferendosi a presunti favori sessuali come chiave del loro successo professionale.

L’espressione era già finita al centro delle cronache politiche nello scorso mese di giugno, quando il deputato del M5S Francesco Silvestri, criticando alla Camera la politica estera del governo, si era rivolto alla premier Giorgia Meloni dicendo che non aveva “rialzato la schiena” ma aveva semplicemente “indossato delle ginocchiere per stare più comoda”.

La frase, giudicata sessista da gran parte dell’arco politico, aveva scatenato dure reazioni bipartisan e la replica diretta di Meloni in aula, che aveva rivendicato di essere arrivata alla guida del governo “senza mai indossare delle ginocchiere, senza favoritismi e senza scorciatoie”.