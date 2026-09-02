Report, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione nel giorno della riunione fra dirigenti Rai e redattori

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Altro terremoto a Report. Giulia Presutti ha rinunciato alla conduzione del noto programma di Rai Tre con una mail inviata al direttore dell’Approfondimento della Rai, Paolo Corsini. La giornalista 36enne che avrebbe dovuto prendere il posto di Sigfrido Ranucci, insieme a Daniele Piervincenzi, ha spiegato di aver lasciato l’incarico per amore del programma.

Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report

Passo indietro di Giulia Presutti. Annunciata come nuova conduttrice di Report, la giornalista ha deciso di rinunciare al ruolo “nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l’onore di contribuire”, scrive.

Il suo rifiuto è arrivato in una mail inviata al direttore dell’Approfondimento della Rai, Paolo Corsini, in cui aggiunge che “una trasmissione così amata non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli”. Inoltre, nel messaggio, suggerisce che il futuro del programma di Rai Tre non debba “essere legato a singoli nomi e singole personalità”.

ANSA

I motivi del dietrofront

Nel messaggio in cui rinuncia alla conduzione del programma di inchiesta, Giulia Presutti mette proprio Report davanti a tutto.

“Spero che continui a fare lo splendido lavoro di servizio pubblico che ha sempre fatto. Per quanto mi riguarda sono a disposizione dell’azienda che tanto mi ha dato e alla quale intendo dare con passione tutto il mio impegno”, dice.

La giornalista, 36enne, è inviata del programma dal 2018. Come riporta Ansa, l’azienda avrebbe provato a farle cambiare idea ma Presutti, preso atto della posizione della redazione, sarebbe rimasta ferma sulla sua decisione.

La riunione

La svolta è arrivata mercoledì 2 settembre nel giorno della riunione fra dirigenti Rai e giornalisti del programma, incontro al quale sia Presutti che l’altro nuovo conduttore, Daniele Piervincenzi, non hanno partecipato, seppure i due fossero presenti in sede.

La riunione fiume è andata avanti per oltre un’ora e mezzo con al centro il futuro stesso del programma (che dovrebbe tornare in onda l’8 novembre) e le scelte da intraprendere tra redazione, dirigenti e conduttori, non ammessi all’interno.

Come spiega Repubblica, era proprio Presutti il nodo da sciogliere mentre la linea dei redattori su Piervincenzi era più morbida tanto che per lui si è fatta l’ipotesi di un ruolo a Report Lab.

Chi al posto di Sigfrido Ranucci

Sul profilo di Giulia Presutti come nuova conduttrice di Report – che quindi avrebbe dovuto prendere le redini del programma da Sigfrido Ranucci – si è alzata alta l’opposizione della redazione tutta che aveva anche minacciato di dimettersi in blocco se non fosse cambiato nulla.

Tante le contestazioni che venivano fatte presente. Dal metodo della scelta (avvenuta senza avvisare la redazione e appresa via agenzia) alla scarsa esperienza della giornalista classe 1990, fino all’accusa di aver fatto doppio gioco. “Da una parte mostrava solidarietà a Ranucci, dall’altra trattava il suo futuro. Era nella nostra squadra, ma all’improvviso è sparita e da quando è stata nominata conduttrice non ha mai cercato il dialogo con noi”, hanno raccontato alcuni inviati del programma.

Una sonora bocciatura per lei era arrivata dallo stesso Ranucci che dei due suoi successori aveva detto che erano “due persone che mortificano le professionalità del programma” e aveva definito mediocre la scelta della Rai di promuoverli. Inoltre, li aveva accusati di ingratitudine nei suoi confronti, di essere stati “calati dall’alto” e aveva rinfacciato loro alcuni favori, come ricorda il Post. Di Presutti, poi, aveva detto che in precedenza aveva lasciato Report per “guadagnare di più” e aveva anche smentito il fatto che fosse andata al ristorante di Lavitola su sua indicazione e per motivi di lavoro.