Report, la prima stagione senza Ranucci parte con l’inchiesta su Lavitola e l'editoriale dei nuovi conduttori

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Report torna sugli schermi degli italiani per la prima volta senza Sigfrido Ranucci e lo fa anche con un’inchiesta sul suo attentatore. Sale l’attesa per la nuova stagione del programma di inchiesta su Rai 3 condotta da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervicenzi, che prenderanno il posto del volto storico della trasmissione. A inaugurare la prima puntata dell’edizione sarà un servizio dedicato proprio a Valter Lavitola e al tentativo di depistaggio delle indagini sull’esplosione davanti casa del giornalista.

L’inchiesta su Valter Lavitola

La nuova stagione di Report si aprirà con la puntata di domenica 8 novembre, ma da Repubblica arrivano le anticipazioni su cosa attenderà i telespettatori.

Oltre alle novità sul format, tra i servizi principali mandati in onda ci sarà l’inchiesta a firma Daniele Autieri relativa al cantiere navale Vittoria di Adria, in provincia di Rovigo, e il tentativo di Valter Lavitola di confondere le acque sul movente dell’attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci.

L’editoriale dei nuovi conduttori di Report

La redazione di Report ha infatti deciso così di non fare finta di nulla e piuttosto affrontare la vicenda che ha investito e stravolto il programma fino all’allontanamento del conduttore da parte della Rai, senza trattamenti di favore, ma con lo strumento utilizzato con risolutezza su tutti gli altri temi: l’inchiesta.

Saranno gli stessi nuovi conduttori, Claudia Di Pasquale e Daniele Piervicenzi, ad aprire in via eccezionale la puntata con un editoriale su quanto è accaduto dall’attentato a Ranucci in poi, presentando il progetto pensato per il futuro del programma.

Le anticipazioni sulla nuova stagione

Tra le principali novità anticipate ci sarà un ritorno al passato sulla nuova sigla, che sarà simile a quella degli esordi del programma condotto all’epoca da Milena Gabanelli, andata a far visita alla redazione nelle settimane precedenti alla messa in onda per fare gli auguri ai colleghi.

Inoltre, il Report Lab, ideato da Ranucci con Franco Di Mare per dare spazio ai giovani giornalisti d’inchiesta con storie locali, diritti umani, ambiente e tutela dei più fragili, sarà riformato con il nuovo titolo Play Report.