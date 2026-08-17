Report, inchiesta sui presunti compensi "faraonici" pubblicata da Il Tempo, Ranucci e i giornalisti querelano

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il quotidiano Il Tempo ha pubblicato un documento interno Rai sui compensi dei giornalisti di “Report“, parlando di “stipendi faraonici”. In risposta all’inchiesta, la redazione del programma smentisce i dati e annuncia una querela. Sul caso è intervenuto direttamente anche Sigfrido Ranucci, che ha minacciato un esposto al Comitato etico Rai.

Scontro sui compensi fra “Report” e Il Tempo

“Report“, la trasmissione di Rai 3 condotta da Sigfrido Ranucci già al centro delle cronache per l’inchiesta sull’attentato subito dal conduttore nell’ottobre 2025, è finita al microscopio anche per questioni di denaro.

Il quotidiano Il Tempo ha reso pubblico un documento interno Rai contenente, secondo la testata, l’elenco completo dei compensi corrisposti negli ultimi tre anni a trenta tra giornalisti e autori del programma, con importi complessivi saliti da 2.206.083 euro nella stagione 2022-2023 a 2.909.316 euro in quella 2024-2025.

ANSA

Nell’articolo vengono citati anche nomi noti della squadra, tra cui Giulia Innocenzi, Giorgio Mottola e Bernardo Iovene, con cifre individuali che arriverebbero fino a 300mila euro l’anno.

Ranucci e giornalisti annunciano querela

La redazione di “Report” ha immediatamente respinto la ricostruzione, parlando di una “campagna di diffamazione” arricchita da “cifre false e surrettizie spacciate per stipendi”. Ha inoltre annunciato querela nei confronti del quotidiano e di chiunque riprenda quei dati.

Secondo gli inviati, gli importi pubblicati non rappresenterebbero i compensi individuali, ma includerebbero le spese di produzione, trasferta e montaggio che i giornalisti, per lo più titolari di partita Iva, anticipano di tasca propria.

“Report è la trasmissione di approfondimento giornalistico meno costosa della prima serata Rai, con circa 150mila euro a puntata, altre nella stessa fascia e sulla stessa rete arrivano a costare il doppio” viene sottolineato.

La replica di Capezzone

Daniele Capezzone, direttore de Il Tempo, ha respinto le accuse, ribattendo che la replica della redazione “aggrava la propria posizione agli occhi degli italiani che pagano il canone” e sostenendo che diversi membri del collettivo guadagnino più dell’indennità del Presidente della Repubblica.

Sulla vicenda è intervenuto anche Sigfrido Ranucci, che ha parlato di diffusione illecita di un documento riservato e ha preannunciato una segnalazione al Comitato etico Rai per individuare la fonte della fuga di notizie. Sulla stessa linea il consigliere Rai Roberto Natale, che denuncia di non aver mai avuto accesso a quei dati nonostante le richieste ufficiali, e l’Usigrai, secondo cui l’operazione punterebbe a colpire “un programma d’inchiesta che di certo dà fastidio alla politica”.

L’approfondimento a “In Onda”

Del caso si è parlato anche durante la puntata di “In Onda” di lunedì 17 agosto su La7. Particolarmente incisivo l’intervento del giornalista Ismaele La Vardera, ospite della trasmissione: “È giusto quel compenso nella misura in cui, a maggior ragione, gli ascolti di ‘Report’ sono ascolti importanti” ha osservato.

“È la stessa cosa di Sanremo. Perché al conduttore di Sanremo danno un sacco di soldi, come succede con De Martino? Perché in quella fascia oraria ci sono degli ascolti pazzeschi. Io che ho un’azienda privata voglio piazzare la pubblicità lì, allora è direttamente proporzionale la questione costi-beneficio. Non parliamo di imboscati in Rai e quanto piglia il signor Bruno Vespa, perché altrimenti ci mettiamo le mani nei capelli”.