Report, scontro tra Salvo Sottile e gli inviati Iovene e Bertazzoni: volano insulti a via Teulada

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Non è certo un mistero che tra Salvo Sottile e la squadra di Report ci siano delle frizioni. Lo conferma quanto avvenuto all’esterno degli studi di via Teulada, quando il volto di FarWest si accingeva a partecipare alla conferenza stampa del format di cui sarà il nuovo conduttore, Ore14. All’arrivo di Sottile hanno assistito gli inviati della redazione un tempo rappresentata da Sigfrido Ranucci, ovvero Bernardo Iovene e Luca Bertazzoni. E proprio loro, secondo le testimonianze, avrebbero rivolto al collega parole pesanti, tra le quali “venduto“.

Cos’è successo a via Teulada

Il racconto arriva dallo stesso Salvo Sottile, che – ricostruiscono Adnkronos e Fanpage – a margine della già citata conferenza stampa ha spiegato che al suo arrivo si sarebbe limitato a salutare i colleghi.

“Non c’è stata da parte mia alcuna provocazione, ho solo salutato“, ha spiegato, ma in tutta risposta, al suo indirizzo, sarebbero “volate battute e battutacce“.

ANSA

“Credo che insultare un collega sia sempre una cosa spiacevole, anche se capisco che in un ambiente di lavoro possa succedere”, ha affermato Salvo Sottile, che aggiunge che ora “ci sarà la verifica da parte della Rai”.

Nei giorni scorsi, ricordiamo, Salvo Sottile si è spesso pronunciato sulla vicenda Ranucci e Report sui suoi canali social e nella sua newsletter su Substack. Il consigliere d’amministrazione Rai Roberto Natale lo aveva accusato di operare un “pestaggio mediatico” nei confronti di Ranucci. Salvo Sottile ha replicato: “Natale è stato male informato. Io non ho fatto dei post contro qualcuno. Io do conto di quello che succede in Italia”.

La replica di Bernardo Iovene di Report

Adnkronos ha raggiunto telefonicamente Bernardo Iovene, che dall’altra parte ha risposto brevemente: “Un saluto tra vecchi amici“, forse ironizzando sulle affermazioni di Sottile, che durante la conferenza stampa – ribadiamo – ha raccontato di essersi limitato a salutare i colleghi ricevendo, in cambio, insulti e battute.

Per il momento le parti interessate dalla vicenda non hanno rilasciato dichiarazioni sui social, tranne Sigfrido Ranucci che ha affidato ai suoi canali social il suo commento.

Il commento di Sigfrido Ranucci

Nel primo pomeriggio di giovedì 3 settembre Sigfrido Ranucci ha condiviso lo screenshot dell’articolo di Fanpage e ha aggiunto: “La mia squadra è sempre la mia squadra. Spalle d’acciaio e schiena dritta”.

Una squadra, quella di Ranucci, che “non si piega neppure di fronte all’arroganza e le miserie di chi si sente protetto dal potere“. Come fa notare il giornalista, il collega Salvo Sottile ha chiuso i commenti dei suoi ultimi post sui social.