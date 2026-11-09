Report senza Ranucci ma con Piervincenzi e Di Pasquale, "qualcuno sperava di cancellarlo, l'abbiamo difeso"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Prima puntata di Report del dopo-Sigfrido Ranucci. Ha preso il via la nuova era della conduzione di Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale al posto del volto storico travolto della trasmissione di inchiesta su Rai 3. I due giornalisti hanno aperto la stagione in via eccezionale con un editoriale, proprio sulla vicenda che ha travolto la redazione e sul nuovo corso del programma. “Qualcuno sperava che venisse cancellato” l’accusa lanciata in onda.

L’editoriale di Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale

I due nuovi conduttori hanno dato inizio alla stagione ricordando come la trasmissione sia entrata nel trentesimo anno dal suo debutto e sia ancora in onda.

“La squadra di Report è sempre la stessa, quella che si è formata nel tempo e che con le sue inchieste ha creato la forza del marchio, prima sotto la guida di Milena Gabbanelli e poi di Sigfrido Ranucci” ha detto Claudia Di Pasquale, affrontando da subito il tema dell’eredità lasciata dall’ex conduttore.

ANSA

La prima stagione senza Ranucci

Nell’editoriale la giornalista non ha sottaciuto gli effetti dell’uragano che ha investito la redazione dall’esplosione della bomba davanti casa di Ranucci.

“Su quello che è successo quest’estate è stato scritto e detto di tutto e di più – ha sottolineato – forse qualcuno sperava che Report venisse cancellato insieme alla sua storia trentennale e alla sua autonomia e invece noi siamo rimasti qui a difendere il programma e a continuare a lavorare con lo stesso spirito di sempre, nonostante ogni sorta di pressione e strumentalizzazione“.

“Non è stato facile anzi è stato doloroso soprattutto sul piano umano, ma non su quello professionale – ha chiarito Di Pasquale – perché la linea resta quella che è sempre stata un Report libero indipendente e rigoroso“.

“Quello che cambia che saremo in due a condurre a lanciare il meraviglioso lavoro dei nostri inviati, coordinati da due storici autori del programma Bernardo Joven e Giulio valesini” ha detto Piervincenzi, prima di dare ufficialmente il via “come ogni autunno” alla nuova stagione di Report.

La prima puntata di Report

I punti affrontati in apertura di puntata erano stati anticipati durante il lancio della stagione nella conferenza stampa in via Teulada, dalla quale Di Pasquale aveva anticipato “di iniziare con un argomento sicuramente dedicato, che è quello del cantiere navale Vittoria che in una prima fase era stata considerata la pista regina dell’attentato a Ranucci”.

Tra i servizi mandati in onda nella puntata è stato centrale l’inchiesta di Daniele Autieri sul cantiere in provincia di Rovigo, attorno al quale ruotano gli interessi economici di Valter Lavitola, oltre ai tentativi di depistaggio del faccendiere nelle indagini sull’attentato a Ranucci, di cui si è attribuito il ruolo di mandante.

Come sono andati gli ascolti

La prima puntata della stagione autunnale 2026 del nuovo Report ha registrato, in termini di ascolti, il 6,6% di share, con circa 1,2 milioni di spettatori.

Nel 2025, sempre la prima puntata stagionale – condotta da Sigfrido Ranucci – aveva totalizzato il 9,3% di share, con 1,67 milioni circa di spettatori.