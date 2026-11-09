Report senza Sigfrido Ranucci, per Aldo Grasso "è stato sorprendente aprire con l'inchiesta su Lavitola"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Rivendicare l’indipendenza e il lavoro trentennale di Report. È questo il leitmotiv lanciato da subito dai nuovi conduttori della trasmissione orfana di Sigfrido Ranucci, Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Al centro della prima puntata della stagione senza il volto storico del programma, il servizio sugli interessi di Valter Lavitola sul cantiere navale Vittoria e il suo tentativo di depistare le indagini dell’attentato al giornalista. Una scelta, diretta proprio a respingere le illazioni su un presunto condizionamento dell’imprenditore attraverso l’amicizia con Ranucci, definita “sorprendente” dal critico Tv Aldo Grasso.

La prima puntata senza Sigfrido Ranucci

La firma del Corriere della Sera ha commentato il ritorno di Report sotto la nuova conduzione di Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, i quali hanno inaugurato la stagione ricordando che nonostante la bufera su Ranucci abbia messo in pericolo la stessa trasmissione e “nonostante ogni sorta di pressione e strumentalizzazione”, la redazione storica è rimasta per “difendere il programma e a continuare a lavorare con lo stesso spirito di sempre”.

“Forse qualcuno sperava che Report venisse cancellato insieme alla sua storia trentennale e alla sua autonomia, e invece noi siamo rimasti qui” ha dichiarato Di Pasquale.

Il servizio su Lavitola

Per mettere subito in chiaro l’estraneità a qualsiasi tipo di ingerenza esterna, la redazione ha scelto di ricominciare dall’inchiesta sul cantiere Vittoria di Adria, attraverso la quale Valter Lavitola avrebbe cercato di depistare le indagini sulla bomba esplosa davanti a casa di Ranucci.

Il servizio “Piste e depistaggi” a firma di Daniele Autieri ha riportato gli sviluppi della vicenda, raccontando il tentativo del faccendiere di sviare gli accertamenti sull’attentato collegandolo con i servizi segreti israeliani.

Il giornalista ha mandato in onda alcuni messaggi audio con cui l’ex direttore dell’Avanti gli aveva dato appuntamento nel proprio ristorante. Un incontro mai avvenuto perché Autieri smascherò l’insussistenza delle presunte rivelazioni di Lavitola, mesi prima del fermo per l’attentato.

Il nuovo corso di Report

Nel suo commento, Aldo Grasso si è chiesto se Report riuscirà a sopravvivere senza Ranucci, di cui era non solo il conduttore ma anche il “garante, il narratore, il commentatore e spesso il ‘giustiziere’ simbolico delle battaglie”, e ha sottolineato come la decisione di dedicare una delle prime inchiesta a Lavitola “non è una scelta neutra”, ma “quasi una dichiarazione d’indipendenza”.

“La nuova redazione – spiega il critico – affronta subito la vicenda più imbarazzante ereditata dalla gestione precedente: l’amicizia strettissima fra Ranucci e l’uomo accusato di essere il mandante dell’attentato al giornalista.

Il sottotesto è chiaro: un conto è Report, un altro sono le frequentazioni private del suo ex conduttore. È una presa di distanza, non necessariamente dal giornalismo di Ranucci, ma dalla sua sovrapposizione con il programma”