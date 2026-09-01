Report, Sigfrido Ranucci attacca ancora i nuovi conduttori Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Proseguono le polemiche, a suon di dichiarazioni, attorno al futuro di Report e alla scelta dei nuovi conduttori della trasmissione. Sigfrido Ranucci, via social, ha voluto spiegare in maniera articolata quanto detto precedentemente sulla nomina di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, designati, dopo la sua rimozione, alla conduzione del programma d’inchiesta. Inoltre, ha replicato alle affermazioni di Daniele Piervincenzi che aveva risposto alle critiche dell’ex conduttore di Report citando un’inchiesta in Congo. “Non è mediocre chi non ce l’ha fatta. È mediocre chi ce l’ha fatta senza essersela guadagnata”, ha scritto Sigfrido Ranucci, tornando sull’aggettivo che aveva provocato la replica dello stesso Daniele Piervincenzi.

Cosa aveva detto Ranucci sui nuovi conduttori di Report

Come riportato dall’ANSA, Sigfrido Ranucci aveva dichiarato sui nuovi conduttori di Report, definendoli mediocri, che “quei nomi vanno bene per altre cose ma non per Report”.

Poi aveva aggiunto: “È uno schiaffo alla meritocrazia, alla squadra di Report e a quello che ha saputo dimostrare in questi anni, alla sua storia, alla sua indipendenza”.

A margine della presentazione di un suo spettacolo a Favignana, Ranucci aveva parlato anche della possibilità che i giornalisti di Report si dimettano in massa in segno di protesta.

“Credo che questo sia un progetto per chiudere Report e ci sono riusciti perfettamente, indipendentemente dalle mie responsabilità”, aveva detto il giornalista

La replica di Piervincenzi

Il nuovo conduttore di Report, Daniele Piervincenzi, aveva replicato a Domani alle parole di Sigfrido Ranucci sulla sua recente nomina al timone del programma: “Mi dispiace delle parole che ha utilizzato, ma capisco in che situazione psicologica si trovi adesso”.

Aveva poi aggiunto: “Certo, prima mi manda in Congo per l’inchiesta su Luca Attanasio, me la compra e due mesi dopo dice che sono un mediocre”.

Cosa ha detto Ranucci su Daniele Piervincenzi

Nel suo post su Facebook, Ranucci si è rivolto direttamente a Daniele Piervincenzi, dopo le parole rilasciate dal giornalista a Domani.

“Non è mediocre chi non ce l’ha fatta. È mediocre chi ce l’ha fatta senza essersela guadagnata”, ha detto l’ex conduttore di Report.

Sigfrido Ranucci ha replicato precisando il senso delle sue critiche. “Confermo, e specifico: mediocre non è la vostra professionalità, che non metto in discussione, mediocre è la scelta di mettervi alla guida del programma di inchiesta più importante della storia della televisione italiana”.

Secondo Ranucci, aver realizzato un servizio per Report non sarebbe sufficiente per guidare la trasmissione.

Nel post ha ricordato anche la precedente esperienza di Piervincenzi alla conduzione di Popolo Sovrano, facendo riferimento agli ascolti registrati nel 2019.

Le polemiche sull’inchiesta in Congo

Sigfrido Ranucci ha poi ricostruito il rapporto professionale con Daniele Piervincenzi, citando l’inchiesta sul caso di Luca Attanasio, diplomatico italiano ucciso in Congo.

Secondo le sue dichiarazioni, quel lavoro sarebbe stato accettato perché richiesto dallo stesso Daniele Piervincenzi e perché il giornalista “aveva bisogno di lavorare”.

Lo stesso Sigfrido Ranucci ha però precisato che quell’inchiesta, a suo dire, rientrava nei Lab, ovvero contributi esterni o collaterali rispetto alla struttura principale di Report. “Quel lavoro rientrava nei Lab, i contributi che stanno fuori da Report, non dentro”, ha scritto su Facebook.

Il giornalista ha usato questo punto anche per distinguere tra la collaborazione a singoli contenuti e la responsabilità di condurre un programma di prima serata basato su lunghe inchieste.

Le critiche alla scelta della Rai

Nel post, Sigfrido Ranucci ha contestato la scelta dei nuovi conduttori di Report citando anche un concorso vinto dai colleghi.

Secondo il giornalista, la Rai avrebbe motivato la scelta di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi citando un concorso che, nella sua ricostruzione, era pensato per coprire carenze di organico nelle redazioni dei Tg regionali.

Sigfrido Ranucci ha sostenuto che quel tipo di selezione valuterebbe soprattutto la capacità di stare in video e leggere un testo breve, non quella di guidare “un programma di prima serata di 160 minuti di inchieste”.

Nel lungo intervento, l’ex conduttore di Report ha poi ripercorso la propria carriera in Rai: dagli inizi come assistente ai programmi al lavoro al Tg3, da Rainews24 agli invii nei Balcani, a New York dopo l’11 settembre, in Iraq e a Sumatra dopo lo tsunami.

Sigfrido Ranucci ha ricordato anche gli anni accanto a Milena Gabanelli, definendo quel periodo centrale per la sua formazione dentro Report.

Le accuse a Giulia Presutti

Una parte del post su Facebook è dedicata anche a Giulia Presutti.

Ranucci ha scritto di essere stato “il primo a credere nelle sue qualità”, ha criticato però il modo in cui, secondo lui, sarebbe maturata la nuova nomina.

L’ex conduttore ha sostenuto che Presutti avrebbe saputo da settimane della futura conduzione e avrebbe tenuto nascosto l’accordo a lui e ai colleghi.

“Pur sapendo da settimane che sarebbe stata la nuova conduttrice di Report ha mentito in maniera seriale a me e ai suoi colleghi”, ha scritto.

Secondo il giornalista, questo avrebbe creato una frattura profonda con la squadra.

Per questo ha parlato di una questione di fiducia, oltre che di merito, domandandosi come Giulia Presutti possa diventare “il volto credibile” di una redazione alla quale, secondo la sua ricostruzione, avrebbe nascosto la propria scelta.

Il nodo della squadra di Report

Nel suo intervento, Sigfrido Ranucci ha più volte richiamato la storia del programma e il lavoro della redazione.

Ha definito la squadra di Report composta da “giornalisti straordinari”, anche difficili e ruvidi, ma “sempre leali con il pubblico”.

Ha poi espresso gratitudine verso le persone della produzione, definite professioniste capaci di insegnare il mestiere anche a molti conduttori.

Precedentemente , intervistato a Zona Bianca, aveva sottolineato sulla sua rimozione: “Io non riesco a capire, se non sono credibile per Report, perché dovrei esserlo al Tg3 o a Rai News24?”.