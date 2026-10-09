Report, Sigfrido Ranucci resta fuori dalla conduzione: "Accetto serenamente la questa sentenza"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la Rai e non lo reintegra alla guida di “Report“. Secondo le prime indiscrezioni, a pesare sarebbe il clima conflittuale nella redazione. Pochi giorni prima l’azienda gli aveva inflitto anche dieci giorni di sospensione. Il programma ripartirà quindi l’8 novembre con i nuovi conduttori. Ranucci ha dichiarato di accettare “serenamente” la sentenza.

Perché Sigfrido Ranucci non tornerà a “Report”

Sigfrido Ranucci non tornerà, almeno per ora, alla guida di “Report“. Venerdì 9 ottobre il giudice del lavoro di Roma ha detto no alla richiesta d’urgenza con cui il giornalista chiedeva di riprendersi la conduzione del programma di Rai 3, lasciando in piedi la scelta compiuta dall’azienda a fine agosto. La giudice Donatella Casari si era riservata dopo l’udienza del 25 settembre.

Il motivo del rigetto, stando alle indiscrezioni raccolte dalla Dire e rilanciate da diverse testate, riguarda soprattutto l’ambiente di lavoro.

ANSA

Il tribunale avrebbe riconosciuto un disagio diffuso tra gli autori, nato dal clamore mediatico attorno alla vicenda e da un clima ormai conflittuale con lo stesso Ranucci, e avrebbe ritenuto opportuno riorganizzare la squadra e cambiare il conduttore. Si tratta, ad ogni modo, di indiscrezioni, dato che il testo integrale dell’ordinanza non è ancora pubblico.

La reazione di Sigfrido Ranucci

“Che io rispetti la sentenza del giudice è ovvio: mi sono sempre battuto per l’indipendenza della magistratura e battersi per un valore del genere non significa togliersi la maglietta quando non ti fa comodo per poi rimetterla all’occorrenza”, ha detto all’Ansa Sigfrido Ranucci.

“Quindi ne prendiamo atto: è una decisione che ha abbracciato l’idea secondo cui il clamore mediatico può arrivare a far sostituire un conduttore con una redazione che ha subito delle pressioni e che, di conseguenza, non vi sia la prova che i dirigenti Rai abbiano subito un’influenza diretta da parte della politica. Accetto serenamente questa sentenza“.

Le scelte della Rai

Riavvolgendo il nastro, tutto parte dai rapporti tra il giornalista e Valter Lavitola, imprenditore coinvolto in diversi scandali politici, fonte di Ranucci e reo confesso come mandante dell’attentato subìto dallo stesso Ranucci nell’ottobre 2025.

Dalle indagini sul caso, erano emerse conversazioni in cui Ranucci condivideva con lui documenti interni della Rai. Il giornalista non risulta indagato.

Il 28 agosto l’azienda aveva affidato il programma a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, e aveva offerto a Ranucci tre diverse collocazioni, da valutare entro il 27 settembre. Presutti si è poi tirata indietro e al suo posto è stata scelta Claudia Di Pasquale.

La sospensione dello stipendio

La situazione di Ranucci era andata complicandosi dal 5 ottobre, con uno stop di dieci giorni senza lavoro e senza stipendio, deciso dopo l’esame della Commissione per il Codice Etico.

Quattro i rilievi mossi dalla Rai: cinquanta ingressi in sette anni nelle sedi aziendali dell’amica Laura Cianfoni, grazie alla sicurezza interna, e frasi rivolte al deputato M5S Dario Carotenuto su un servizio riguardante Gerolamo Cangiano, di Fratelli d’Italia.

A questi si aggiungono l’invio a Lavitola di messaggi riservati del direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini, che sollecitava maggiore equilibrio in alcune puntate, e presunte offese a Presutti e Piervincenzi.

I difensori hanno chiesto di conoscere le prove, ma l’azienda ha replicato che “non vi è alcun obbligo di discovery probatoria nella presente sede”. L’avvocato Roberto De Vita ha annunciato l’impugnazione anche della sospensione, segnalando che era scattata proprio mentre il giudice stava decidendo sul reintegro.

Sull’ipotesi di un ritorno di Ranucci si era già espresso anche Corsini: “Speriamo non accada, non pensiamo possa accadere, è ucronia”.