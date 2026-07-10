Report sospesa dalla Rai dopo il caso Ranucci, bloccate le repliche estive ma la nuova stagione è confermata

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La Rai ha sospeso la messa in onda delle repliche della trasmissione Report. La televisione pubblica ha preso la decisione in attesa che si chiarisca la vicenda dell’attentato dell’ottobre scorso contro il conduttore Sigfrido Ranucci, per cui è indagato Valter Lavitola, imprenditore e amico di Ranucci. La nuova stagione di Report, che inizierà a novembre, è stata confermata.

La Rai ha sospeso Report

Con un comunicato, la Rai ha sospeso la messa in onda della trasmissione Report, condotta da Sigfrido Ranucci. La nota della televisione di Stato recita:

In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci la Rai ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico.

La Rai ha confermato che la nuova stagione della trasmissione, prevista per novembre, andrà in onda.

Il caso Ranucci

Lo scorso 16 ottobre una bomba esplose sotto casa di Sigfrido Ranucci a Roma, causando danni alle auto parcheggiate nei dintorni.

Inizialmente, le indagini avevano ipotizzato che si potesse trattare di un’intimidazione legata a una delle inchieste di Report.

Nelle ultime settimane, le indagini hanno portato all’arresto di una banda e all’iscrizione nel registro delle notizie di reato di Valter Lavitola, imprenditore molto legato alla politica e amico di Ranucci.

Notizia in aggiornamento