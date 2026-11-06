Report torna domenica 8 novembre, inchiesta sui "cantieri navali Vittoria e tentato depistaggio di Lavitola"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Domenica 8 novembre torna su Rai 3 Report, con una nuova conduzione e tante altre novità. Il programma di giornalismo investigativo, che inaugura una nuova stagione dopo mesi di polemiche e cambiamenti dopo il caso Ranucci, dedicherà la prima puntata ai cantieri navali Vittoria e al presunto tentativo di depistaggio di Valter Lavitola, mettendo di fatto subito il faccendiere nuovamente sotto la luce dei riflettori.

Il ritorno di Report parlando di Lavitola

La nuova stagione di Report andrà in onda da domenica 8 novembre alle 20.30 su Rai 3, con un’inchiesta firmata dallo storico inviato Daniele Autieri. Al centro del servizio ci saranno il Cantiere Navale Vittoria di Adria, in provincia di Rovigo, gli interessi economici che ruotano attorno all’azienda e il ruolo di Valter Lavitola, ex direttore dell’Avanti, nella vicenda.

L’inchiesta ricostruirà anche il tentativo di depistaggio attribuito a Lavitola, accusato dagli inquirenti di essere il mandante dell’attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto nell’ottobre 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia. Lavitola avrebbe cercato di orientare il lavoro degli inviati verso una presunta pista israeliana, collegandola alla bomba contro il giornalista.

ANSA

Secondo quanto spiegato dalla redazione, le informazioni fornite da Lavitola furono sottoposte a verifiche e giudicate prive di fondamento. Autieri ha precisato che il contatto risale al 19 marzo e che, già nel servizio trasmesso il 18 aprile, le indicazioni ricevute erano state escluse dall’inchiesta.

Il nuovo approfondimento promette documenti esclusivi e una ricostruzione dei diversi interessi legati al cantiere. Il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, ha sottolineato che il caso dimostrerebbe come il tentativo di condizionamento non abbia modificato il lavoro della trasmissione.

La nuova conduzione di Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi

La ripartenza segna anche un cambiamento importante nella storia del programma. Sigfrido Ranucci, come noto, non sarà più alla conduzione, affidata invece a Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, che si alterneranno nella presentazione delle inchieste.

La sostituzione arriva dopo un’estate caratterizzata dalle polemiche sul caso Lavitola, dalle tensioni interne alla redazione e dal confronto tra Ranucci e la Rai.

Durante la conferenza stampa di presentazione, Di Pasquale ha ricordato le difficoltà attraversate dalla squadra, denunciando una campagna mediatica che, a suo giudizio, avrebbe colpito anche personalmente i giornalisti.

La nuova gestione, ha detto Di Pasquale ad Agorà, punterà su una maggiore collegialità nella selezione delle inchieste e nell’organizzazione del lavoro.

Le novità di Report: il Red Team, Play Report e l’inchiesta sugli youtuber di destra

Tra le principali novità della stagione figura la creazione di un Red Team, un gruppo di tre giornalisti incaricato di effettuare un ulteriore controllo sulle inchieste prima della messa in onda. L’obiettivo è mettere alla prova ricostruzioni, affermazioni e conclusioni dei servizi, rafforzando il processo di verifica delle informazioni.

Cambierà anche il nome di Report Lab, il progetto ideato da Sigfrido Ranucci insieme a Franco Di Mare per valorizzare i giovani giornalisti e approfondire temi locali e diritti umani. Il nuovo spazio si chiamerà Play Report.

Tra i servizi annunciati compare un’inchiesta di Luca Bertazzoni dedicata agli youtuber di destra e agli influencer che producono contenuti sul degrado urbano, analizzando il rapporto tra questi racconti, la loro monetizzazione online e la comunicazione politica incentrata sulla sicurezza.