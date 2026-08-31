Report via dalla Rai dopo il caso Ranucci? Giulia Innocenzi apre all'addio e svela la minaccia della redazione

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La redazione di Report affila le armi contro la decisione della Rai di sostituire Sigfrido Ranucci affidando la conduzione a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Attraverso le parole di Giulia Innocenzi e un comunicato congiunto, gli inviati denunciano un “killeraggio politico” e si dicono pronti a dimettersi in blocco e a proseguire la trasmissione altrove dal prossimo 8 novembre.

La protesta di Giulia Innocenzi e degli inviati di Report

La squadra degli inviati di Report ha espresso, attraverso un duro comunicato diffuso sui social e ripreso da Giulia Innocenzi, tutta la propria contrarietà alle modalità con le quali la Rai ha gestito la sostituzione di Sigfrido Ranucci: “La decisione assunta dalla Rai è per noi completamente irricevibile”.

“È inaccettabile per il metodo – continua il comunicato – dal momento che l’azienda ha rifiutato qualsiasi interlocuzione con la squadra in queste settimane facendoci apprendere la scelta dalle agenzie, e nel merito, dal momento che le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report“.

Il post di Giulia Innocenzi che chiarisce le posizioni dei giornalisti di Report dopo l’ingerenza della Rai sulla scelta del sostituto di Sigfrido Ranucci

In una intervista rilasciata alla trasmissione In Onda, la giornalista ha ribadito la linea dura adottata dalla redazione: “Se la Rai non tornerà sui propri passi, noi ci dimetteremo in blocco e siamo disposti a rinunciare al nostro lavoro, alla nostra sicurezza economica, perché vogliamo far sì che Report sopravviva”.

A sostegno della battaglia si è schierata anche l’assemblea dei giornalisti interni, che ha indetto lo stato di agitazione senza escludere lo sciopero.

Le accuse di “killeraggio politico” in Rai

Alla base dello scontro c’è il netto rifiuto verso soluzioni ritenute un’imposizione dall’alto sostenuta dai partiti di maggioranza.

La redazione, come rivelato da Innocenzi, aveva infatti elaborato un piano di continuità interno prima che la Rai ufficializzasse i nuovi conduttori: “Abbiamo proposto un progetto per rafforzare il format sui più alti standard del giornalismo d’inchiesta internazionale, affiancato da una conduzione alternativa con Giorgio Mottola e Giulio Valesini”.

L’operazione condotta dall’azienda è stata bollata come “un mandato politico” volto a “indebolire Report“, e la giornalista non ha risparmiato stoccate ai colleghi scelti per la guida del programma, parlando di “complicità di colleghi che ci hanno pugnalato alle spalle” e auspicando che “si mettano una mano sulla coscienza, capiscano di essere stati usati e facciano un passo indietro”.

Il nodo Ranucci

Nell’affrontare la vicenda legata a Sigfrido Ranucci e alle polemiche sui suoi contatti con Valter Lavitola, Innocenzi ha riconosciuto che definire quest’ultimo “amico fraterno” sia stato “sicuramente inopportuno”, evidenziando tuttavia come dalle indagini della magistratura sia emerso che Lavitola non sia mai riuscito a condizionare alcuna inchiesta della trasmissione.

In vista del prossimo incontro con il direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini, gli inviati garantiscono disponibilità al dialogo ma rifiutano qualsiasi tipo di ingerenza esterna, fissando una data simbolo per il ritorno del programma.

“Noi faremo di tutto affinché Report vada in onda in Rai l’8 novembre – ha concluso Innocenzi – Se questo non sarà possibile, noi non possiamo far sì che Report muoia per un killeraggio politico. E se questo non dovesse essere possibile in Rai, noi andremo comunque in onda l’8 novembre“.