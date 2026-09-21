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Due arresti, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Treviso, dove due cittadini albanesi sono stati fermati per tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di alcuni residenti che hanno notato movimenti sospetti nei pressi di una casa in via Giustinian Recanati. I due, già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, sono stati bloccati dopo un breve tentativo di fuga.

L’operazione a Treviso

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri nell’ambito di un’intensificazione delle attività di prevenzione e controllo del territorio, disposta dal Questore Alessandra Simone.

L’obiettivo era contrastare i reati predatori che, negli ultimi tempi, hanno destato particolare preoccupazione tra i cittadini di Treviso.

La segnalazione dei residenti e l’intervento delle Volanti

L’episodio ha avuto origine quando due residenti hanno notato la presenza di due individui con atteggiamento sospetto nei pressi di un’abitazione in via Giustinian Recanati.

Uno dei due fungeva da “palo”, mentre il complice si introduceva nel giardino privato e tentava di forzare una finestra. Le urla dei residenti hanno messo in fuga i sospetti, che però sono stati intercettati poco dopo dalle Volanti della Polizia, allertate tramite la linea d’emergenza 113.

Il fermo e la perquisizione: strumenti da scasso e resistenza agli agenti

Una volta bloccati, i due cittadini albanesi – nati rispettivamente nel 2002 e nel 2004 – sono stati sottoposti a perquisizione. Gli agenti hanno rinvenuto in loro possesso cacciaviti di grosse dimensioni e un arnese artigianale utilizzato per lo scasso delle serrature.

Durante le operazioni di controllo, entrambi hanno opposto resistenza agli operatori, aggravando così la loro posizione.

Le accuse e le misure adottate

I due sono stati arrestati per tentato furto in abitazione in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, sono stati denunciati per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei reati predatori che la Questura di Treviso sta portando avanti con particolare attenzione.

IPA