Resinovich, Sebastiano Visintin indispettisce Nuzzi: "Non è un problema mio se indagini sono state fatte male"

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Se gli investigatori hanno commesso degli errori nelle indagini sull’omicidio di Liliana Resinovich “non è un problema mio”: lo dice, composto, Sebastiano Visintin, indagato per il delitto della moglie. Il conduttore di Quarto Grado Gianluigi Nuzzi lo incalza: “Come non è un problema suo? Io se mi indagassero per l’omicidio di mia moglie mi arrabbierei”, e Visintin risponde: “A quello pensano gli avvocati”.

Sebastiano Visintin commenta gli errori nelle indagini

Giovedì 18 giugno Sebastiano Visintin è ritornato nello studio di Quarto Grado. In questi giorni ha fatto notizia l’ulteriore proroga di 90 giorni concessa per il deposito delle perizie, che anche Sergio Resinovich ha accolto con frustrazione.

Nel frattempo il marito di Liliana Resinovich, indagato per omicidio, incalzato da Gianluigi Nuzzi sugli errori commessi dagli investigatori ha assunto un atteggiamento distaccato.

“Non è un problema mio se le indagini sono state fatte male”, dice Visintin. La sua affermazione lascia interdetto il conduttore, che non nasconde un certo stupore.

“Come non è un problema tuo? Certo che è un problema tuo”, gli risponde Nuzzi, che insiste: “Se mi indagassero per l’omicidio di mia moglie io mi arrabbierei”. Visintin replica: “Per quello ci sono gli avvocati”.

Lo slittamento delle perizie sull’omicidio di Liliana Resinovich

Negli ultimi giorni è arrivata la notizia dello slittamento delle perizie sul bracciale, il giubbotto e il sacco nero rinvenuti addosso al corpo di Liliana Resinovich il giorno del ritrovamento.

I periti hanno ottenuto altri 90 giorni, una proroga che ha indispettito Sebastiano Visintin – che si è definito già oggetto di una condanna – e di Sergio Resinovich, fratello di Liliana, che non ha nascosto la paura di non arrivare alla verità sulla morte della sorella.

Il giallo di Trieste

I fatti risalgono al 14 dicembre 2021, quando Liliana Resinovich (63 anni) si è allontanata dalla sua abitazione per poi scomparire nel nulla.

Il 5 gennaio 2022 il suo corpo è stato rinvenuto privo di vita, chiuso in dei sacchi neri e abbandonato nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico San Giovanni. La Procura di Treiste ha archiviato la prima inchiesta come un suicidio, ma una nuova perizia condotta dalla dottoressa Cristina Cattaneo ha evidenziato segni di violenza sul volto e sul corpo della donna.

L’indagine è stata riaperta con la nuova ipotesi di omicidio, e il nome del marito Sebastiano Visintin è stato iscritto nel registro degli indagati.