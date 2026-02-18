Respinta richiesta di dimissioni di Francesca Albanese all'Onu dopo il caos su "Israele nemico dell'umanità"

Il comitato di esperti dell’Onu ha respinto la richiesta di dimissioni da relatrice speciale per i Territori palestinesi di Francesca Albanese. In un comunicato, il comitato ha parlato di un segnale allarmante: “Preoccupa l’aumento di attacchi politicamente motivati e maliziosi contro esperti indipendenti di diritti umani, funzionari Onu e giudici di tribunali internazionali che cercano di accertare responsabilità”. Inoltre, il video del discorso della relatrice, oggetto della richiesta di dimissioni, sarebbe stato manipolato. Il comitato di esperti dell’Organizzazione delle Nazioni Uniti ha sottolineato che Francesca Albanese non ha mai detto “Israele nemico dell’umanità”.

Perché la richiesta di dimissioni di Francesca Albanese è stata respinta

Alla base della scelta di respingere la richiesta di dimissioni di Francesca Albanese c’è “disinformazione”.

Il comitato che fa capo all’Alto commissariato per i diritti umani ha esaminato tutti i reclami contro la relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi.

ANSA

Come riportato da La7, nella nota pubblicata c’è un richiamo specifico ai rappresentanti del Governo che chiedevano che Francesca Albanese lasciasse il suo mandato.

Gli esperti invitano a “unire le forze per ritenere responsabili, compreso davanti alla Corte Penale Internazionale, leader e funzionari accusati di crimini di guerra e crimini contro l’umanità a Gaza”.

Inoltre, il Comitato sottolinea come non si dovrebbero “incoraggiare o difendere le azioni illegali” del governo di Israele.

Viene, inoltre, sottolineata la preoccupazione per “attacchi motivati e maliziosi” contro esperti indipendenti di diritti umani, giudici di tribunali internazionali e funzionari Onu.

Il video contestato

La richiesta di dimissioni di Francesca Albanese era arrivata a causa delle parole della relatrice in un discorso pronunciato a un forum di Al Jazeera.

In quell’occasione, secondo chi ha richiesto le dimissioni, avrebbe definito Israele “nemico comune dell’umanità”.

In realtà, il video pubblicato e circolato sul web era stato manipolato.

Questo il discorso integrale di Francesca Albanese: “Il fatto è che, invece di fermare Israele, la maggior parte del mondo l’ha armato, offrendo pretesti politici, copertura diplomatica e supporto economico e finanziario; questa è di per sé una sfida. Anche il fatto che la maggior parte dei media nel mondo occidentale abbia promosso la narrativa genocida e dell’apartheid rappresenta una sfida”.

“Ma è anche un’opportunità perché, sebbene il diritto internazionale sia stato colpito al cuore, è vero che non è mai successo che la comunità mondiale vedesse le sfide che affrontiamo tutti noi. Non abbiamo il controllo sugli algoritmi, sui sistemi operativi o sulle risorse finanziarie, ma vediamo che noi, come umanità, abbiamo un nemico comune”.

La lettera di 150 diplomatici a favore di Francesca Albanese

A favore di Francesca Albanese, si erano schierati anche 150 tra diplomatici, ministri e ambasciatori.

In una lettera aperta avevano criticato la scelta di Jean-Noel Barrot, ministro degli Esteri francese, per aver chiesto le dimissioni della relatrice.

Anche in quel caso, si è parlato di condanna di “uso di elementi inaccurati e manipolati per screditare un detentore di un mandato indipendente delle Nazioni Unite”.