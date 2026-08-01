Resta incastrato nelle porte del treno a Milano e viene trascinato, è gravissimo: aveva provato a risalire

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Grave incidente alla stazione ferroviaria di Bovisa, a Milano. Un uomo di 74 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato nelle porte del treno e trascinato dal convoglio in partenza. Ora è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era da poco sceso dal treno quando si sarebbe accorto di aver dimenticato lo zaino a bordo: avrebbe quindi tentato di risalire, quando era ormai troppo tardi.

Resta incastrato nelle porte del treno a Milano

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 1 agosto, alla stazione ferroviaria di Bovisa, a Milano.

Poco dopo le 14 un uomo di 74 anni ha riportato gravi ferite dopo essere rimasto schiacciato fra le porte di un treno in partenza. Lo riporta Ansa.

ANSA

Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e il personale del 118 con un’ambulanza e un’automedica.

Gravissimo un 74enne

Le condizioni del 74enne sono apparse fin da subito gravi, nell’incidente ha riportato diversi traumi da schiacciamento.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è ora ricoverato in gravissime condizioni.

“Siamo vicini al viaggiatore coinvolto nell’episodio”, fa sapere in una nota Trenord, che assicura “la massima collaborazione alla Polizia Ferroviaria, mettendo a disposizione ogni elemento utile a ricostruire con precisione quanto avvenuto”.

Aveva dimenticato lo zaino a bordo

L’esatta dinamica di quanto accaduto alla stazione di Bovisa è al vaglio della polfer. Da quanto emerso l’uomo era da poco sceso dal treno Novara-Milano.

Secondo la ricostruzione riportata da Milano Today, il 74enne si sarebbe accorto di aver dimenticato lo zaino a bordo del convoglio, e avrebbe tentato di risalire, proprio quando si stavano chiudendo le porte.

Rimasto incastrato, è stato trascinato per un po’ dal treno che stava ripartendo.