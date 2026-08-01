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Resta incastrato nelle porte del treno a Milano e viene trascinato, è gravissimo: aveva provato a risalire

Un uomo di 74 anni è gravissimo in ospedale dopo essere rimasto incastrato nelle porte del treno e trascinato dal convoglio in partenza

3 min di lettura

vitaloni

Marco Vitaloni

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Grave incidente alla stazione ferroviaria di Bovisa, a Milano. Un uomo di 74 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato nelle porte del treno e trascinato dal convoglio in partenza. Ora è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era da poco sceso dal treno quando si sarebbe accorto di aver dimenticato lo zaino a bordo: avrebbe quindi tentato di risalire, quando era ormai troppo tardi.

Resta incastrato nelle porte del treno a Milano

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 1 agosto, alla stazione ferroviaria di Bovisa, a Milano.

Poco dopo le 14 un uomo di 74 anni ha riportato gravi ferite dopo essere rimasto schiacciato fra le porte di un treno in partenza. Lo riporta Ansa.

treno ANSA

Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e il personale del 118 con un’ambulanza e un’automedica.

Gravissimo un 74enne

Le condizioni del 74enne sono apparse fin da subito gravi, nell’incidente ha riportato diversi traumi da schiacciamento.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è ora ricoverato in gravissime condizioni.

“Siamo vicini al viaggiatore coinvolto nell’episodio”, fa sapere in una nota Trenord, che assicura “la massima collaborazione alla Polizia Ferroviaria, mettendo a disposizione ogni elemento utile a ricostruire con precisione quanto avvenuto”.

Aveva dimenticato lo zaino a bordo

L’esatta dinamica di quanto accaduto alla stazione di Bovisa è al vaglio della polfer. Da quanto emerso l’uomo era da poco sceso dal treno Novara-Milano.

Secondo la ricostruzione riportata da Milano Today, il 74enne si sarebbe accorto di aver dimenticato lo zaino a bordo del convoglio, e avrebbe tentato di risalire, proprio quando si stavano chiudendo le porte.

Rimasto incastrato, è stato trascinato per un po’ dal treno che stava ripartendo.

incidente-treno-milano-bovisa ANSA

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