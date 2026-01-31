Resti di Daniela Ruggi trovati in un rudere a Vitriola, svolta nel caso della scomparsa della 32enne col Dna

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I resti ritrovati da due escursionisti in un’antica torre diroccata a Vitriola di Montefiorino, sull’Appennino modenese, sono di Daniela Ruggi, 32enne scomparsa nel 2024. Lo hanno confermato le analisi del Dna svolte sul cadavere, che ne hanno confrontato il patrimonio genetico con quello trovato su alcuni oggetti appartenuti a Ruggi stessa.

Daniela Ruggi è morta, la conferma del Dna

I test del Dna eseguiti paragonando il patrimonio genetico dei resti ritrovati a Vitriola di Montefiorino con quello di Daniela Ruggi e della sua famiglia hanno confermato che il cadavere appartiene proprio alla 32enne scomparsa il 19 settembre del 2024.

A riportare la notizia è stato il Resto del Carlino di Modena. I resti erano stati ritrovati il 1° gennaio in un’antica torre diroccata poco distante dalla casa della donna.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

A ritrovare i resti erano stati due escursionisti che stavano camminando nella zona, che si trova sull’Appennino modenese. Daniela Ruggi era stata avvistata per l’ultima volta un giorno prima di scomparire.

L’avvocato della famiglia Ruggi, Guido Sola, ha parlato della reazione della madre e della sorella della vittima:

Mamma e sorella di Daniela sono sconvolte. Non intendono rilasciare nessuna dichiarazione. Attendiamo gli sviluppi delle indagini preliminari e le conseguenti ulteriori notizie che verrano. Forse ti può interessare Daniela Ruggi scomparsa, prelevato il dna della madre per confrontarlo col cranio trovato nel casolare Prelevato il DNA della madre di Daniela Ruggi, il motivo riguarda il ritrovamento di alcuni resti in un casolare

La scomparsa di Daniela Ruggi

Prima di sparire, Daniela Ruggi viveva in una casa nel centro storico di Vitriola, in un’abitazione senza acqua ed elettricità. Le ultime notizie della 32enne erano di un ricovero in ospedale a Sassuolo, il 18 settembre 2024.

Le indagini della sua scomparsa proseguono fino al 6 dicembre 2024, quando i carabinieri arrestano un conoscente di Ruggi, Domenico Lanza.

L’uomo, durante una diretta televisiva, aveva mostrato alle telecamere alcuni indumenti intimi che sosteneva appartenessero proprio alla 32enne scomparsa.

La scarcerazione e il dissequestro della casa di Lanza

Dopo tre mesi di indagini, però, i sospetti su Lanza iniziano a scemare. L’uomo viene scarcerato ma la sua abitazione rimane sotto sequestro da parte dei carabinieri, che stanno conducendo le indagini.

Proprio un giorno prima dei risultati degli esami del Dna, gli inquirenti dissequestrano la casa di Lanza, che può quindi tornare nella sua abitazione dopo mesi passati in affitto.

Lanza stesso ha dichiarato: “Finalmente posso tornare nella mia casa, anche se non so in che condizioni la troverò. Sono stati mesi durissimi: sono al verde, avevo dei risparmi ma li ho spesi tutti per pagare l’affitto”.