Resti di un corpo nel mare di Olbia, forse sono di uno dei fratelli Deiana scomparsi un anno fa

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

In Sardegna, nei pressi dell’isola di Tavolara, un pescatore si è imbattuto accidentalmente in alcuni resti di un corpo umano. La macabra scoperta si è verificata nella mattinata di venerdì 29 maggio. Non si esclude che la vicenda sia ricollegabile alla scomparsa dei fratelli Lorenzo e Giuseppe Deiana, originari di Olbia. I due erano spariti nell’aprile del 2025, nel mare di Capo Figari.

Olbia, scoperti resti di un corpo: potrebbero essere di uno dei fratelli Deiana

Il pescatore che ha effettuato il ritrovamento, come riferisce l’ANSA, era a bordo del suo peschereccio e stava lavorando con le reti a strascico nelle acque che circondano l’isola di Tavolara quando si è accorto di aver recuperato parti di un corpo umano.

I resti sono stati trasportati nel porto di Golfo Aranci dove sono arrivati gli uomini della Capitaneria di porto e il magistrato del Tribunale di Tempio Pausania, Sara Martino, avvisata dell’accaduto.

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Secondo le prime indiscrezioni, la Capitaneria sarebbe orientata a credere che i resti siano di uno dei due fratelli Deiana, dispersi nelle acque del Golfo di Olbia dalla mattina di Pasqua dello scorso anno.

Avvisata la famiglia dei due giovani dispersi

Il 19 aprile del 2025, Lorenzo e Giuseppe erano usciti per una battuta di pesca sportiva a bordo della loro piccola imbarcazione di quattro metri in vetroresina, un Molinari fuoribordo. Da allora nessuno ha più avuto notizie di loro.

La famiglia dei due giovani è già stata avvisata del ritrovamento.

Subito dopo la scomparsa, erano iniziate le ricerche dei fratelli che sono andate avanti per settimane. In particolare, si concentrarono nella zona di Capo Figari, dove vennero trovati in mare un giubbotto salvagente, degli stivali e uno zainetto con una canna da pesca.

La madre dei due giovani, Simona, aveva riconosciuto gli oggetti, affermando che appartenevano ai figli.

Gli appelli della madre

La signora Simona, in questi mesi, ha più volte lanciato l’appello a non interrompere le ricerche.

“Il caso non è mai stato archiviato. Le ricerche proseguono, anche se non in maniera mirata, ma nelle quotidiane attività di controllo e pattugliamento in mare”, aveva rassicurato il direttore della Direzione marittima del Nord Sardegna, Gianluca D’Agostino.