Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due dipinti, trafugati oltre venticinque anni fa, sono stati restituiti alla Chiesa di San Biagio di Todi. La riconsegna è avvenuta il 14 ottobre 2025 nella frazione Pretorio, dove i quadri sono stati consegnati al parroco dopo un’indagine partita da un controllo in una fiera antiquaria.

Il recupero delle opere trafugate

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è conclusa con la riconsegna di due preziosi oli su tela, raffiguranti “San Biagio” e “Santa Lucia”, trafugati l’11 settembre 1999 dalla Chiesa di San Biagio di Todi. Le dimensioni delle opere sono rispettivamente di 70 x 46 cm e 72 x 50 cm. Il dipinto di “Santa Lucia” era stato inserito nel Bollettino delle opere d’arte trafugate e, insieme a quello di “San Biagio”, risultava catalogato presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e nel Catalogo Generale dei Beni Culturali.

L’attività investigativa dei Carabinieri TPC ha preso avvio nel marzo 2025, quando, durante un controllo presso un espositore pesarese alla fiera antiquaria “Mercante in Fiere” di Parma, i militari hanno fotografato il dipinto raffigurante “Santa Lucia”. Attraverso la consultazione della “Banca dati dei Beni Culturali illecitamente sottratti”, è stato accertato che si trattava di un’opera trafugata nel 1999 dalla chiesa di Todi.

Le indagini e il sequestro

Una volta verificata la provenienza illecita del dipinto, i Carabinieri del Nucleo TPC di Ancona hanno proceduto al sequestro dell’opera, che è stata consegnata spontaneamente dall’espositore, il quale ha fornito anche la documentazione relativa alla vendita, dimostrando di essere ignaro della natura delittuosa del bene. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ha quindi emesso un decreto di perquisizione nei confronti della persona che aveva consegnato l’opera all’espositore, indagata per ricettazione di beni culturali.

Il ritrovamento del secondo dipinto

Nel corso della stessa attività, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche il secondo dipinto, raffigurante “San Biagio”, anch’esso rubato dalla medesima chiesa nella stessa data. Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire che la compravendita dei due dipinti era avvenuta ad opera di una terza persona, anch’essa indagata per ricettazione di beni culturali, pochi giorni dopo il furto.

Il ruolo della banca dati dei beni culturali

Determinante per il buon esito dell’operazione si è rivelata la consultazione della “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, il più grande archivio informatizzato del settore, gestito in via esclusiva dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Questo strumento, che contiene oltre 8 milioni di files relativi a beni d’arte da ricercare, ha consentito di identificare rapidamente le opere e di avviare le procedure per il loro recupero.

Carabinieri