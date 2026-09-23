Rete dello spaccio tra Treviso, Padova e Venezia smantellata dalla Polizia: tre arresti e sette indagati

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È di tre arresti e ventimila euro sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato che ha portato allo smantellamento di una rete di spaccio e riciclaggio di denaro, attiva tra Treviso, Padova e Venezia. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla Squadra Mobile, ha coinvolto sette cittadini albanesi che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avevano messo in piedi un sofisticato sistema per la distribuzione di cocaina e il trasferimento illecito di denaro all’estero.

Le indagini e la scoperta della rete criminale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione, denominata “Rent Cars”, ha preso avvio nel settembre 2024 e si è concentrata principalmente nella provincia di Treviso, in particolare nei comuni di Resana e Castelfranco Veneto. Le ramificazioni della rete sono state individuate anche nella provincia di Padova e Venezia, toccando i comuni di Piombino Dese, Loreggia, Noale e Dolo. Gli investigatori hanno documentato oltre duecento episodi di cessioni di sostanza stupefacente, segnalando una presenza capillare del gruppo sul territorio.

Il modus operandi: auto a noleggio e case fantasma

Gli indagati, tutti di nazionalità albanese e senza fissa dimora, avevano adottato strategie particolarmente ingegnose per eludere i controlli delle forze dell’ordine. In particolare, il gruppo si serviva di undici autovetture prese a noleggio, che venivano sostituite periodicamente per rendere più difficile la loro identificazione. Le sostanze stupefacenti venivano approvvigionate e confezionate in abitazioni non riconducibili direttamente agli indagati, così da rendere più complessa l’attività investigativa.

Riciclaggio e trasferimento di denaro all’estero

Oltre all’attività di spaccio, il gruppo aveva messo in atto un articolato sistema di riciclaggio dei proventi illeciti. Le somme di denaro venivano trasferite all’estero, in particolare verso l’Albania, tramite complici che viaggiavano sia in aereo sia in macchina. Questa strategia ha permesso agli indagati di occultare parte dei guadagni derivanti dalla vendita di cocaina, rendendo più difficile il tracciamento dei flussi finanziari da parte delle autorità.

Gli arresti e i sequestri

Nel corso delle indagini, tre dei sette cittadini albanesi, nati rispettivamente nel 1994, 1997 e 2002, sono stati arrestati in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni, la Polizia ha sequestrato complessivamente un chilogrammo di cocaina e circa 20.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Gli altri membri del gruppo, di età compresa tra i 28 e i 32 anni, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria al termine delle indagini.

Un’operazione che coinvolge più province

L’attività investigativa ha interessato un’ampia area del Veneto, con particolare attenzione ai comuni di Resana e Castelfranco Veneto nella provincia di Treviso. Tuttavia, le ramificazioni della rete criminale si sono estese anche a Piombino Dese e Loreggia in provincia di Padova, e a Noale e Dolo in provincia di Venezia. L’ultima città coinvolta, Venezia, rappresenta uno dei punti chiave per la distribuzione e il riciclaggio dei proventi dello spaccio.

IPA