Rete Tim down in Liguria per incendio ai cavi della fibra, ipotesi attentato: trovato liquido infiammabile

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Rete Tim down in Liguria per diverse ore nel primo pomeriggio di venerdì 2 ottobre. A causare i tanti disservizi sarebbe stato un incendio ai cavi della fibra ottica a Busalla, comune della città metropolitana di Genova. Per gli inquirenti si è trattato di un rogo doloso tanto che stanno battendo l’ipotesi dell’attentato con finalità di terrorismo: sul posto, infatti, è stato trovato del liquido infiammabile.

Rete Tim down in Liguria

Rete Tim down in Liguria a causa di un attentato incendiario. È questa la pista che stanno seguendo gli inquirenti dopo l’incendio ai cavi della fibra ottica, avvenuto sotto il ponte San Giorgio, a Genova, che ha messo in ginocchio tanti servizi del capoluogo ligure.

Sul posto è stato rinvenuto liquido infiammabile con cui i malviventi avrebbero appiccato il fuoco. Si indaga, dunque, per danneggiamento con finalità di terrorismo anche se non sono giunte rivendicazioni.

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La pista dell’attentato

L’incendio doloso è avvenuto nella mattinata di venerdì 2 ottobre e avrebbe distrutto una condotta all’interno della quale transitano i cavi della fibra ottica Tim a Genova, sotto ponte San Giorgio. Il rogo è divampato quindi in salita Vittorio Bersezio, nella zona del Campasso, tra Sampierdarena e Rivarolo, provocando disservizi su larga scala.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia giudiziaria e gli agenti della Digos che lì hanno trovato tracce di liquido infiammabile.

Gli inquirenti starebbero studiando collegamenti con blackout simili che si sono verificati sempre nella giornata odierna in Toscana e a Novara. Le loro indagini dovranno appurare se i fatti siano collegati o meno.

Disservizi a Genova

Le conseguenze dell’incendio del cavo della rete sono state pesanti soprattutto a Genova ma sono arrivate fino a La Spezia. Per giustificare il down, Tim ha parlato di un guasto generalizzato nella zona, per il quale è necessario un “intervento di particolare complessità”. Ad andare in tilt, poi, non sono stati solo i servizi Tim ma anche altre linee telefoniche come Vodafone. Il gestore ha provveduto al ripristino dei servizi intorno alle 18, come riporta Primo Canale.

Partiti dal quartiere del Lagaccio e dal Comune di Sori, i disagi si erano riversati su ampie fette della città, generando un blackout in molti servizi essenziali: il 118 è risultato irraggiungibile (era stata predisposta una soluzione alternativa attraverso Milano), il 112 non era contattabile e la Procura di Genova era stata isolata per alcuni frangenti. Era stata attivata anche una task force.

Problemi inoltre al Salone Nautico, per il servizio RadioTaxi e per la telefonia cellulare. Gli smartphone dotati di carta Sim erano risultati inutilizzabili senza rete wifi per alcune ore prima che, intorno alle 18, il loro funzionamento fosse ristabilito.