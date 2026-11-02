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Rettifica e smentita - in relazione ad articolo del 31 ottobre 2026 su caso del bambino morto soffocato a Roma

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Relativamente alla notizia sul bambino di un anno e mezzo morto a Roma soffocato da un pezzo di mela, riportata sulle pagine di Virgilio Notizie, si dà rettifica su richiesta del rappresentante legale della famiglia.

Contrariamente a quanto indicato nel nostro articolo del 31 ottobre 2026, l’avvocato Luca Tantalo, che assiste il padre del bambino, smentisce qualsiasi attività investigativa e accertamenti medico-legali sulla morte.

I riferimenti a ipotetiche audizioni dei genitori da parte degli investigatori e a disposizioni relative a esami autoptici, riportati precedentemente, non sono supportati da riscontri su fatti verificati.

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