Rettifica e smentita - in relazione ad articolo del 31 ottobre 2026 su caso del bambino morto soffocato a Roma
Relativamente alla notizia sul bambino di un anno e mezzo morto a Roma soffocato da un pezzo di mela, riportata sulle pagine di Virgilio Notizie, si dà rettifica su richiesta del rappresentante legale della famiglia.
Contrariamente a quanto indicato nel nostro articolo del 31 ottobre 2026, l’avvocato Luca Tantalo, che assiste il padre del bambino, smentisce qualsiasi attività investigativa e accertamenti medico-legali sulla morte.
I riferimenti a ipotetiche audizioni dei genitori da parte degli investigatori e a disposizioni relative a esami autoptici, riportati precedentemente, non sono supportati da riscontri su fatti verificati.