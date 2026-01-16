Rettifica e Smentita – In relazione ad articolo del 13 gennaio 2026 sul caso di Federica Torzullo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il 13 gennaio 2026, in un articolo sulla scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, abbiamo riportato che una ditta che opera nel settore del movimento terra lavori edili e scavi, frequentata dal marito della donna sita in località Spanora fosse stata posta sotto sequestro dagli inquirenti.

Il giorno successivo, mercoledì 14 gennaio, abbiamo ricevuto la smentita del sequestro e la richiesta di rettifica proprio dal rappresentante legale della ditta: “Si smentisce categoricamente la notizia, ivi riportata, del presunto sequestro della ditta sita in località Spanora. Si precisa che tale circostanza è destituita di ogni fondamento e che nessun provvedimento di sequestro è stato mai notificato né eseguito presso l’impianto.“.