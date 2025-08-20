Reunion dei Maneskin, c'è una data per il ritorno della band dopo le carriere soliste

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo diverse voci e indiscrezioni, sembra che l’attesa reunion dei Maneskin avverrà presto. Il ritorno sui palcoscenici della rock banda italiana più famosa al mondo sarebbe previsto tra la fine del 2025 e il 2026, anche con un nuovo tour. Di certo c’è cha la separazione della band e l’avvio dei progetti solisti di Damiano David e Victoria De Angelis non ha fatto bene alle casse della società che gestisce i loro diritti musicali, che ha perso oltre 10 milioni di euro di ricavi in un anno.

I Maneskin verso la reunion

I Maneskin dovrebbero tornare presto insieme, dopo i mesi di pausa che li hanno portati a percorrere strade nuove e carriere da solisti.

Secondo quanto anticipato dal Messaggero, la reunion della rock band è stata messa nera su bianco nella relazione di bilancio della Maneskin Empire srl, la società che gestisce i diritti del gruppo.

ANSA Damiano David e Victoria De Angelis

Secondo Alessandro De Angelis, amministratore unico della società (e papà della bassista Victoria), la band tornerà presto a calcare i palcoscenici dei concerti.

La reunion di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi avverrà “probabilmente nell’ultimo trimestre 2025, sicuramente con un tour nel 2026“.

Incassi dimezzati dopo la separazione

La separazione decisa nell’estate 2024, benché temporanea stando alle dichiarazioni dei membri della band, non sembra aver fatto bene ai Maneskin.

A soffrire non sarebbero stati solo i fan delusi, ma anche i conti della società che gestisce i loro diritti musicali.

Nel 2023, quando il gruppo era ancora unito, la Maneskin Empire srl aveva fatto registrare un fatturato record di oltre 18,6 milioni di euro.

L’anno successivo, dopo la separazione, gli incassi sono crollati a 8,5 milioni, con una perdita di oltre 10 milioni di euro. L’utile è stato di 420 mila euro, un terzo del guadagno dell’anno precedente.

Damiano David e Victoria De Angelis, chi guadagna di più da solista

I progetti individuali dei due membri più esposti della band, il frontman Damiano David e la bassista Victoria De Angelis, hanno avuto risultati diversi, anche dal punto di vista economico.

David ha pubblicato il suo primo album da solista, mentre De Angelis si è dedicata alla sua carriera da deejay in giro per il mondo.

Entrambi hanno fondato una propria società di gestione dei diritti musicali, ma a quanto pare i guadagni dei progetti da solisti si sono rivelati al di sotto delle aspettative.

Stando a quanto riporta Open, a vincere la sfida tra i due, almeno a livello economico, è stata la bassista: la sua società nel 2024 ha fatturato 1,8 milioni di euro, con un utile di circa 167 mila euro.

La società di David ha invece incassato 1,2 milioni, con un guadagno di appena 15 mila euro.