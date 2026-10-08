Revenge porn e furto alla figlia di Asia Argento e Morgan, denunciato un amico di Anna Lou Castoldi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Anna Lou Castoldi è stata vittima della condivisione non consensuale di materiale intimo. Un amico della giovane le avrebbe rubato la borsa con all’interno lo smartphone, per poi pubblicare un video che la ritrae in atteggiamenti intimi e privati. Il movente del gesto sarebbe una lite tra i due. Ad accorgersi della diffusione del materiale privato è stata la madre della 25enne. Il giovane è stato trovato dalla Polizia in stato confusionale con la borsa di Anna Lou in mano.

Furto e revenge porn alla figlia di Morgan e Asia Argento

La figlia di Morgan e Asia Argento, Anna Lou Castoldi, è stata vittima di furto e della condivisione non consensuale di materiale intimo. Il denunciato è un suo amico coetaneo, trovato con la borsa rubata tra le mani mentre si trovava in stato confusionale alla stazione centrale di Napoli.

A segnalare l’accaduto è stata la madre Asia Argento che, durante la notte, si è accorta della condivisione del materiale intimo online e ha chiamato la Polizia. Prima aveva anche tentato di contattare la figlia, ma senza successo, e preoccupata ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti della Polfer in servizio alla stazione di piazza Garibaldi hanno individuato l’amico di Anna Lou ancora in possesso della borsa della 25enne. Questa era stata svuotata di altri oggetti, come un tablet, mentre in mano il giovane teneva ancora il cellulare.

La denuncia per “revenge porn”

Il giovane è stato fermato in stato confusionale. Aveva bevuto molto alcol e, prima di qualsiasi altro intervento, gli agenti lo hanno scortato in ospedale per dei controlli.

Dopo aver ripreso lucidità, è stato denunciato per furto e condivisione non consensuale di materiale intimo.

Anna Lou, che non rispondeva al cellulare perché le era stato sottratto dal giovane, è stata individuata in compagnia di altri amici nella zona di Licola, dove soggiornava.

Il movente

La prima ricostruzione dei fatti vede i due giovani discutere (non si conosce il motivo) prima del furto e della condivisione. Durante la lite, il giovane avrebbe preso la decisione di rubare la borsa di Anna Lou e di allontanarsi con il contenuto. Non è chiaro se fosse a conoscenza del contenuto del telefono già da prima e se quindi la volontà dietro il furto della borsa fosse proprio quella di condividere il materiale intimo.

In ogni caso, una volta solo, ha deciso di “punire” la 25enne per quel litigio. La scelta è ricaduta su un video intimo, che è stato prontamente rimosso da internet dalle autorità.

Ricordiamo che anche scaricare e conservare sul proprio dispositivo un video di “revenge porn” (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) viola la privacy e configura un illecito civile o penale, soprattutto se il file viene successivamente inoltrato o mostrato ad altre persone.