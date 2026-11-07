Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due arresti a San Severo per reati contro la persona e il patrimonio. La Polizia ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Foggia, su richiesta della Procura: una donna è accusata, tra gli altri reati, di estorsione e revenge porn; un uomo è indagato per due furti aggravati in una cantina sociale.

Estorsione e revenge porn a San Severo: 46enne arrestata

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno arrestato una donna di 46 anni, residente a San Severo. È ritenuta responsabile, a vario titolo, di atti persecutori, estorsione e revenge porn, con le aggravanti dell’uso di strumenti informatici e telematici e del fatto che la vittima è una persona con disabilità.

L’indagine è partita dalla denuncia della vittima e ha ricostruito una condotta che, secondo gli investigatori, si sarebbe protratta da marzo a ottobre 2026. La donna avrebbe adescato online un uomo in condizioni di fragilità e ottenuto una sua fotografia intima. In seguito gli avrebbe chiesto ripetutamente denaro, minacciando di diffondere l’immagine e di mostrarla ai familiari. In questo modo avrebbe ricevuto una somma rilevante. Avrebbe inoltre contattato più volte i genitori dell’uomo, usando falsi pretesti per esercitare ulteriori pressioni. Gli accertamenti hanno documentato i versamenti e i messaggi con le richieste.

I furti nella cantina sociale

Il secondo arrestato è un uomo di 44 anni, indagato per due furti aggravati commessi nell’ottobre e nel novembre 2025 ai danni di una cantina sociale di San Severo. In entrambe le occasioni si sarebbe introdotto nei locali forzando la porta d’ingresso dell’enoteca, da cui avrebbe portato via bottiglie di vino e denaro contante. L’analisi delle immagini di videosorveglianza ha permesso di identificarlo.

IPA