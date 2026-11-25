Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nella primavera 2025 la Commissione europea sembrava orientata a obbligare i cittadini in possesso di un’auto con più di dieci anni a una revisione ogni dodici mesi e non più ogni ventiquattro. Ma a Bruxelles il vento è cambiato di recente: Consiglio e Parlamento europeo hanno detto no al raddoppio dei controlli per le vetture più datate. Non solo buone notizie, però: nei prossimi mesi potrebbe aumentare il prezzo delle revisioni in Italia.

Revisione auto, niente controlli annuali per i mezzi con più di dieci anni

Il Roadworthiness Package, ossia il pacchetto che riscrive le regole europee sulle revisioni, è in dirittura d’arrivo e il prossimo trilogo, fissato per il 2 dicembre 2026, dovrebbe essere quello cruciale.

L’idea della revisione annuale per i mezzi vecchi di dieci anni è tramontata. Il primo stop, come riporta Motori Money, è arrivato dai governi. Il 4 dicembre 2025 il Consiglio dei ministri dei Trasporti ha fissato la propria posizione negoziale scegliendo di non seguire la Commissione sul passaggio ai controlli annuali dopo il decimo anno e di mantenere invariate le frequenze minime.

ANSA

La stessa strategia è stata seguita a Strasburgo: il 5 maggio 2026 la commissione Trasporti (TRAN) del Parlamento europeo ha approvato la bozza di posizione con 30 voti favorevoli, 11 contrari e 2 astenuti, cassando l’accorciamento degli intervalli.

Gli eurodeputati, in quel frangente, hanno anche evidenziato che i singoli Stati hanno già la possibilità di imporre revisioni più frequenti. Il 21 maggio la plenaria ha confermato il mandato con 369 sì, 126 no e 84 astensioni, affidando i negoziati con il Consiglio al relatore Jens Gieseke (PPE).

Da quel momento il trilogo, ovvero il confronto tra Parlamento, Consiglio e Commissione europea, è entrato nel vivo. Nel corso della sessione del 20 ottobre 2026, i negoziatori hanno raggiunto accordi su alcuni aspetti tecnici, tra cui il riconoscimento reciproco dei certificati di revisione tra Paesi Ue, le lingue in cui redigere i certificati, gli obblighi di comunicazione e gran parte dell’allegato relativo ai contenuti e alle modalità dei controlli.

I nodi da sciogliere

Restano ancora da sciogliere, invece, i nodi legati al contachilometri e alla proposta del Parlamento di introdurre una valutazione dei danni strutturali dopo un incidente. La presidenza irlandese del Consiglio mira a concludere i negoziati il 2 dicembre, mentre i documenti del Consiglio del 23 novembre 2026 confermano che il dossier è in preparazione per il prossimo round di confronto.

Revisione dell’auto in Italia, niente obbligo annuale ma si rischia di pagare di più nel 2027

La ricaduta concreta è che in Italia non scatterà alcun obbligo di revisione annuale a partire dal 2027. Anche una volta raggiunto l’accordo politico, infatti, sarà necessario completare l’iter formale con l’adozione della direttiva da parte di Parlamento e Consiglio, la pubblicazione e il successivo recepimento da parte degli Stati membri. A questo si aggiunge che diversi dettagli tecnici saranno definiti attraverso atti delegati o di esecuzione. Un percorso che richiederà ancora tempo.

In Italia, attualmente, per un’auto la prima revisione va fatta entro quattro anni dalla prima immatricolazione, poi ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello dell’ultimo controllo.

Al momento, presso gli uffici della Motorizzazione civile, per la revisione si spendono 45 euro, da versare con bollettino PagoPA (codice N046). Nei centri privati autorizzati il costo sale a 79,02 euro: 54,95 euro di tariffa base, 12,09 euro di IVA, 10,20 euro di diritti della Motorizzazione e la commissione del pagamento.

Le tariffe della revisione sono ferme da cinque anni, ma dal 2027 potrebbe arrivare un aumento. L’ipotesi è che il costo del controllo nei centri privati autorizzati salga dagli attuali 79,02 euro a circa 90 euro.

Il tema è tornato al centro del dibattito il 5 novembre 2026, durante l’esame alla Camera del decreto carburanti. In quell’occasione, il Governo ha accolto un ordine del giorno presentato dalla deputata di Fratelli d’Italia Gaetana Russo, impegnandosi a portare a termine l’iter del decreto interministeriale necessario per aggiornare le tariffe.

La proposta originaria prevedeva un aumento del 15%, una percentuale poi eliminata dal testo riformulato e accolto dall’esecutivo. È rimasta invece l’ipotesi di introdurre un sistema di adeguamento automatico delle tariffe ogni tre anni, in base all’andamento dell’inflazione registrato dall’Istat.