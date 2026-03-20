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Revisioni truccate e chilometri alterati sono stati scoperti in due diverse attività del settore automobilistico nella provincia di Novara. I titolari delle officine sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per frode in commercio e truffa, dopo che la Polizia Stradale ha accertato gravi irregolarità nelle procedure di revisione e vendita di veicoli.

Controlli e indagini della Polizia Stradale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vigilanza sulle attività commerciali che operano nel settore automobilistico è costante. In particolare, la Squadra di PG della Sezione Polizia Stradale di Novara ha condotto servizi mirati per verificare la regolarità delle operazioni svolte da officine di revisione autorizzate e rivendite di veicoli.

Il caso dell’officina di Grignasco: revisioni falsate

Durante questi controlli, è stata individuata un’officina autorizzata a Grignasco che certificava il superamento della visita di revisione anche per veicoli in condizioni pessime, che non avrebbero dovuto ottenere l’idoneità tecnica. Il meccanismo fraudolento consisteva nella sostituzione dei veicoli da revisionare con altri mezzi in ottimo stato, utilizzati sui banchi prova per eseguire i test richiesti. In questo modo, i veicoli non idonei riuscivano a ottenere la certificazione necessaria per la circolazione.

Il titolare dell’officina è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e, come conseguenza delle irregolarità riscontrate, la Provincia di Novara ha disposto la sospensione dell’attività per la struttura coinvolta.

La scoperta a Casalvolone: chilometri scalati e frode ai clienti

Un’altra attività illecita è stata scoperta a Casalvolone, dove una struttura che operava come rivendita di veicoli, officina e centro revisioni aveva messo in piedi un sistema di frode in commercio. In questo caso, durante le revisioni, venivano alterati i chilometri delle autovetture, scalando al ribasso il valore reale. Così, le auto risultavano meno usurate di quanto fossero in realtà e venivano certificate come veicoli con minime percorrenze e in ottime condizioni.

Questa pratica consentiva di vendere le vetture a un prezzo superiore rispetto al reale valore di mercato, ingannando i clienti che, dopo l’acquisto, si trovavano a dover affrontare problemi meccanici dovuti all’eccessiva usura dei veicoli. Il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Novara per truffa e frode in commercio, reati commessi per ottenere profitti illeciti a danno dei consumatori.

Le finalità delle operazioni di controllo

Le attività condotte dalla Polizia Stradale di Novara si inseriscono in una strategia di monitoraggio costante, volta a garantire la sicurezza dei veicoli e degli automobilisti, oltre che la correttezza e la lealtà degli operatori del mercato della rivendita e manutenzione dei veicoli. L’obiettivo è tutelare i consumatori e assicurare che le procedure di revisione e vendita rispettino gli standard previsti dalla legge.

IPA