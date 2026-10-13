Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È scattato un arresto per tortura a Chieri, in provincia di Torino, dove una donna è stata costretta dal proprio partner a subire pratiche sessuali estreme e violenze fisiche per 12 ore. I fatti sono stati ricostruiti dalle forze dell’ordine, che hanno agito dopo la segnalazione dei sanitari dell’ospedale locale, dove la vittima era stata trasportata il 3 ottobre scorso.

Torino, orrore a Chieri: fidanzata costretta a pratiche sessuali estreme

Come riferito dai caraninieri, la donna è stata sottoposta a violenze fisiche e psicologiche dal proprio compagno, in un contesto che inizialmente doveva essere una pratica di “BDSM consensuale/non consensuale”. Tuttavia, la situazione è degenerata quando l’uomo ha iniziato a infliggere azioni particolarmente brutali e non concordate, tra cui l’uso di un taser artigianale, colpi di pistola ad aria compressa, strangolamenti e percosse. La vittima è stata immobilizzata con fascette in plastica sia agli arti superiori che inferiori.

L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

La mattina del 3 ottobre, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Chieri con evidenti segni di lesioni su tutto il corpo, tra cui segni di strangolamento al collo e un trauma facciale. Ai sanitari ha raccontato di aver subito 12 ore di sevizie fisiche e psicologiche dal partner. I Carabinieri, allertati immediatamente dal personale medico, hanno raccolto la sua testimonianza e si sono recati presso l’abitazione della coppia.

La perquisizione e i ritrovamenti nell’abitazione

All’arrivo dei militari, il compagno della donna è stato trovato intento a sistemare la casa, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, che secondo quanto dichiarato dall’uomo sarebbero state consumate anche dalla vittima. L’abitazione si presentava in disordine, con chiari segni di colluttazione.

Gli investigatori hanno rinvenuto uno strumento di bloccaggio artigianale appeso al muro, utilizzato per immobilizzare la donna sospesa per i polsi. In altre stanze sono stati trovati un taser artigianale ricavato da una racchetta elettrica per zanzare modificata, una pistola a gas con numerosi proiettili e diversi strumenti per pratiche sessuali estreme, tra cui punte e catene in metallo.

La richiesta di aiuto e la revoca del consenso

Nonostante la situazione di estrema difficoltà, la donna è riuscita a contattare il 112 N.U.E., chiedendo l’intervento dei soccorsi e denunciando di essere vittima di ripetute violenze sessuali da parte del compagno. Ha inoltre dichiarato di essersi opposta alle pratiche, revocando l’iniziale consenso prestato.

Alla luce degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto dell’uomo per il reato di tortura. Successivamente, la sezione del G.I.P. del Tribunale di Torino, su richiesta del Pubblico Ministero della locale Procura, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della detenzione in carcere.

IPA