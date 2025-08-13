Revocati alcuni arresti nell'inchiesta sull'urbanistica a Milano, perché anche Tancredi e Catella sperano

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Potrebbero esserci presto novità sugli arresti effettuati nel corso dell’inchiesta sull’urbanistica a Milano. La revoca della custodia cautelare di Bezziccheri e Scandurra potrebbe aprire scenari simili anche per gli altri quattro indagati colpiti da misure cautelari. A sperare è soprattutto Manfredi Catella, visto che le sue imputazioni sono simili a quelle di Scandurra.

La revoca dei primi arresti nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano

Nella giornata di ieri, martedì 12 agosto, il Tribunale del Riesame ha annullato gli arresti del costruttore Andrea Bezziccheri e dell’architetto Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione Paesaggio del Comune di Milano. Il primo si trovava nel carcere di San Vittore, mentre il secondo era ai domiciliari.

Questa decisione potrebbe aprire ad altre novità anche per gli altri quattro indagati nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica a Milano.

Manfredi Catella all’uscita dopo l’interrogatorio a palazzo di giustizia a Milano lo scorso 23 luglio

Inchiesta sull’urbanistica a Milano, i ricorsi al Riesame

I giudici del Riesame non hanno ancora depositato le motivazioni della revoca della misura cautelare. Avranno 45 giorni per farlo, quindi al momento non è chiaro se la decisione sia entrata o meno, in qualche modo, nel merito dell’indagine.

Le prime risposte arriveranno domani, 14 agosto, quando i legali di Giancarlo Tancredi, ex assessore all’Urbanistica, e di Giuseppe Marinoni, ex presidente della Commissione paesaggio del Comune di Milano, discuteranno i rispettivi ricorsi.

Le due udienze sono slittate di 48 ore perché i giudici hanno dato tempo agli avvocati difensori di prendere visione delle nuove chat depositate dalla Procura. Sempre il 14 agosto, come da calendario, verrà discusso il ricorso al Riesame del costruttore Federico Pella.

La Procura di Milano ha già annunciato ricorso

Bisognerà invece aspettare il 20 agosto per sapere se la misura cautelare a carico dello sviluppatore immobiliare Manfredi Catella verrà revocata o meno.

Gli arresti a carico dei sei erano scattati lo scorso 31 luglio dopo la firma del Giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini. Secondo il magistrato, sussisteva il rischio di reiterazione dei reati ipotizzati, da qui la scelta di disporre le misure cautelari.

La Procura di Milano, che conduce l’indagine sull’urbanistica, ha già fatto sapere che impugnerà in Cassazione la bocciatura degli arresti decisa dal tribunale del Riesame. Anche in questo caso il ricorso andrà avanti per diversi mesi.