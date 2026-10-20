Revocato il fermo dei Tir in Sicilia, stop dopo il confronto con Matteo Salvini ma lo sciopero continua

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Lo sciopero dei Tir resta in vigore in Sicilia, ma il blocco è stato revocato. La decisione è stata presa dal Comitato Trasportatori Siciliani dopo il confronto con il Ministero dei Trasporti, che ha accolto quasi tutte le richieste della categoria. Le aziende resteranno comunque in stato di agitazione finché non saranno risolti i nodi ancora aperti. Il governo si è impegnato a individuare le risorse per prorogare di quattro mesi il credito d’imposta sul gasolio e calmierare i costi dei traghetti sullo Stretto di Messina.

Sicilia, blocco dei Tir revocato ma rimane lo sciopero

Nel dettaglio, il Ministero dei Trasporti si è impegnato a sbloccare circa 104 milioni di euro di pagamenti arretrati per il Sea Modal Shift, relativi alle annualità 2023/2024 e 2025/2026, e a stanziare altri 50 milioni per il 2026/2027.

Previsto anche lo sblocco immediato di 430 milioni di euro di credito d’imposta sul gasolio, relativo alle domande già presentate, con importi resi disponibili nel cassetto fiscale delle imprese. Per queste ragioni in Sicilia il blocco dei Tir è stato revocato, ma non lo sciopero.

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Quali sono state le istanze accolte dal Ministero

L’intesa prevede inoltre l’inclusione stabile del Comitato Trasportatori Siciliani (Cts) nei tavoli istituzionali sulla mobilità e sui trasporti, compresa la nuova Consulta. L’obiettivo è garantire una rappresentanza alle aziende del Mezzogiorno.

L’associazione ha motivato la revoca del fermo con la volontà di riprendere l’attività senza penalizzare ulteriormente il territorio, precisando tuttavia che la protesta resta sospesa e non definitivamente archiviata.

Il Cts vigilerà sul rispetto degli impegni e delle scadenze, oltre che sull’effettiva istituzione del tavolo permanente dedicato al Sud. Delle istanze presentate dal Cts, solo due non possono trovare accoglimento immediato. Matteo Salvini ha comunque garantito che, con l’avvio del Tavolo permanente del Meridione d’Italia, verranno individuate le coperture necessarie.

A Milano il tavolo di confronto con gli autotrasportatori

A Milano, nella giornata di oggi martedì 20 ottobre, si è svolto un tavolo con gli autotrasportatori in prefettura con il vicepremier Salvini. Convocati Fai, Anita, Assotir, Cna Fita, Confartigianato trasporti, Fedit, Fiap, Trasporto Unito Fiap, Confcooperative, Legacoop produzione e servizi e Sna-Casartigiani.

“Abbiamo sbloccato circa un miliardo di euro‘, ha annunciato il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi al termine, facendo seguito a quanto promesso dal ministro Matteo Salvini. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha spiegato a Rtl 102.5, prima del tavolo sull’autotrasporto in Prefettura a Milano, di aver trascorso buona parte della giornata precedente confrontandosi con singoli autotrasportatori e associazioni locali del Sud, in particolare in Sicilia, Campania e Puglia.

Questi avrebbero rimosso alcuni blocchi stradali per consentire il rifornimento di negozi, farmacie e supermercati. Salvini ha inoltre assicurato che il governo sta lavorando per dare risposte concrete già in giornata, a partire dai 430 milioni di euro già stanziati, con l’obiettivo di avviare le erogazioni entro la settimana, superando gli ostacoli burocratici che impediscono alle imprese di attendere ulteriormente.