Revolut cade nella truffa "Man in the mail" della finta PEC italiana, diffusi i dati di centinaia di clienti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Revolut ha consegnato ad alcuni criminali informatici i dati di circa 680 suoi clienti, alcuni di alto profilo. La banca digitale sarebbe stata truffata attraverso un metodo chiamato Man in the mail. Alcuni hacker si sono infiltrati in un profilo Pec ufficiale delle forze dell’ordine italiane e avrebbero inviato una mail a Revolut chiedendo i dati di alcuni clienti per una supposta indagine. La banca, rispettando le leggi europee, ha consegnato i dati.

La truffa a Revolut che ha esposto i dati di 680 clienti

A diffondere la notizia della truffa riuscita contro Revolut sono stati gli stessi hacker che l’hanno portata a termine, che fanno parte di un gruppo che si fa chiamare IAmNotAVillain.

I criminali hanno spiegato di aver utilizzato un indirizzo email Pec con il domino @pec.interno.it, quindi del Ministero dell’Interno, per mandare una richiesta di dati personali a Revolut per un’indagine della procura di Milano, in realtà inesistente.

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La banca stessa ha confermato l’accaduto, ha detto di aver contattato le autorità e ha specificato che i suoi sistemi informatici non sono stati violati.

Sono stati diffusi dati anagrafici, codici Iban, storico delle transazioni e indirizzi di residenza di 680 persone, soprattutto cittadini svizzeri e francesi, ma anche alcune personalità pubbliche. Il numero di vittime non è stato confermato da Revolut

L’attacco hacker al Ministero degli Interni che ha portato alla truffa

Più del furto di dati da Revolut, che è una semplice truffa seppur informatica, il vero cybercrimine degli hacker di IAmNotAVillain è stato l’attacco al Ministero dell’Interno.

I criminali hanno preso il controllo di una mail ufficiale utilizzandola per inviare e ricevere decine di mail e, al contempo, nascondendo l’intrusione al suo proprietario.

Oltre a truffare Revolut, gli hacker sostengono di aver anche rubato 147 gigabyte di dati del Ministero, tra cui documenti interni e informazioni personali.

Cos’è la truffa Man in the mail

La truffa che Revolut ha subito si chiama in gergo MiTM, acronimo che sta per Man in the mail.

Normalmente, un hacker porta a termine questa truffa infiltrandosi nella mail di un’azienda e sabotando le conversazioni con i clienti per reindirizzare i pagamenti al proprio conto personale.

In questo caso, la MiTM è stata invece utilizzata per rubare dati. Il perito Informatico forense Paolo Dal Checco, in un post sul proprio profilo Facebook, ha ribattezzato questa truffa MiTP, Man in the Pec, per l’utilizzo di una mail ufficiale.