Revolut, dati rubati con la PEC della Prefettura di Reggio Calabria: rischiano di più i clienti "balena"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il caso dei dati dei clienti di Revolut rubati dagli hacker inizia ad avere contorni più dettagliati. I criminali informatici hanno utilizzato una finta PEC della Prefettura di Reggio Calabria per far credere alla banca di svolgere un’indagine. Nelle mani degli hacker sono finiti i dati di 680 clienti di “alto profilo”, ma per quelli non coinvolti direttamente non ci dovrebbero essere conseguenze.

I dati di 680 clienti Revolut ceduti agli hacker

Per diversi mesi i criminali informatici sarebbero riusciti a convincere Revolut a consegnare i dati di 680 clienti, spacciandosi per investigatori impegnati in un’indagine. Per rendere credibile la richiesta avrebbero utilizzato anche un indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile alla Prefettura di Reggio Calabria.

Tra le informazioni fornite figurano dati dei passaporti, indirizzi di residenza, conti bancari e transazioni. Il gruppo, che si fa chiamare “IAmNotAVillain”, avrebbe poi chiesto un riscatto alla banca, minacciando di pubblicare i dati e le comunicazioni con i clienti.

ANSA

Ci sono rischi per gli altri clienti Revolut?

Gli screenshot delle comunicazioni hanno permesso di ricostruire meglio la truffa. I criminali citavano una presunta indagine della Procura di Milano e norme europee per convincere Revolut a fornire i dati. Si rivolgevano inoltre alla sede lituana della banca, anziché a quella italiana, e lo scambio è proseguito per mesi.

In alcune mail Revolut avrebbe persino spiegato come correggere le richieste e si sarebbe scusata per i ritardi nella consegna dei dati. Ma per i clienti non direttamente coinvolti (che non hanno ricevuto segnalazioni dalla banca) c’è qualcosa da temere? Il Corriere della Sera lo ha chiesto a tre esperti: Paolo Dal Checco, Marco Fanuli e Aurora Passoni.

Secondo gli esperti, gli hacker hanno preso di mira account che accumulano grandi quantità di criptovalute, ma l’attacco non ha compromesso i sistemi software di Revolut né i fondi dei clienti. Il rischio concreto, per chi ha subito l’attacco, è che i dati possano essere sfruttati per aprire conti o chiedere finanziamenti, o per mettere a segno truffe online.

La PEC della Prefettura di Reggio Calabria per la truffa

La Pec della Prefettura di Reggio Calabria, utilizzata per le richieste è stata compromessa attraverso un “infostealer”, malware capace di rubare password.

Gli attaccanti hanno così preso il controllo della casella, leggendo, cancellando e inviando messaggi al posto del titolare. La tecnica, chiamata “Man in The Mail”, permette di restare inosservati anche per mesi.

Le banche possono verificare l’autenticità delle Pec, e secondo gli esperti interpellati dal Corriere le banche in generale, e Revolut in questo caso particolare, sarebbero tenute a fare dei controlli ulteriori, ma i documenti allegati sono facilmente falsificabili. Per questo stanno nascendo portali dedicati alle richieste delle forze dell’ordine, che consentono di autenticare e tracciare le richieste di dati e documenti.

Il gruppo hacker IAmNotAVillain ha fatto sapere di essere in possesso di 147 GB di dati provenienti da diversi servizi di polizia italiani, tra cui documenti interni, calendari e materiale personale, come le conversazioni di un agente che litiga con sua moglie.