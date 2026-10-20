Revolut down, sull'app non funzionano login e pagamenti: "Interruzione di servizio, ci scusiamo"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Diversi utenti hanno segnalato malfunzionamenti nell’applicazione e nei servizi della banca digitale Revolut. Sui suoi profili social, l’istituto di credito si è scusato per i disagi, spiegando che si tratta di un’interruzione di servizio piuttosto estesa che potrebbe creare problemi ancora per diverso tempo. Tra i problemi segnalati l’impossibilità di fare login e di effettuare pagamenti.

L’app di Revolut è down in tutta Italia

L’applicazione della banca digitale Revolut sta riscontrando diversi problemi. Sui social gli utenti stanno segnalando l’impossibilità di fare login e di effettuare pagamenti. I profili social della banca hanno spiegato:

Stiamo attualmente riscontrando un’interruzione del servizio che influisce su più servizi. Di conseguenza, è possibile riscontrare problemi con la nostra app.

ANSA

Revolut si è scusata e ha rassicurato i propri clienti. Gli ingegneri della banca sono al lavoro per risolvere i disservizi e ripristinare la funzionalità dell’app, che è il metodo principale di interfaccia degli utenti con il proprio conto corrente.

Problemi per Revolut in tutto il mondo

Revolut non sembra avere problemi soltanto in Italia. La banca digitale sta infatti registrando disservizi in quasi tutti i Paesi in cui è attiva.

Secondo il sito specializzato Status is Down, il Paese da cui sono arrivate il maggior numero di segnalazioni di problemi per Revolut è il Regno Unito.

Al secondo posto c’è l’Italia, seguita da Francia, Italia e Spagna. Le segnalazioni sembravano essere ovunque in forte aumento fino alle 9:30, e hanno poi iniziato a calare di numero.

La diffusione di Revolut

Spesso definita come una banca digitale, Revolut è una società fintech che fornisce diversi servizi, alcuni simili proprio a quelli delle banche, altri legati al mondo delle criptovalute.

Il progetto è nato nel 2018 ed è entrato in Europa partendo dalla Lituania, che gli ha permesso di operare in tutta l’Ue. La sede principale di Revolut si trova nel Regno Unito.

Da allora ha continuato a diffondersi e oggi conta più di 5 milioni di utenti in Italia, un dato che la rende una delle banche 5 con più clienti nel Paese.