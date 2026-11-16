Revolut in amministrazione giudiziaria per un anno, ma non è indagata e per i clienti non cambia nulla

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La succursale italiana di Revolut è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria per un anno dal Tribunale di Milano. Il provvedimento, eseguito lunedì 16 novembre 2026, riguarda presunte carenze nei controlli antiriciclaggio della banca digitale. La misura è stata richiesta dal pm sulla base delle indagini condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. Revolut non risulta indagata penalmente nel procedimento e i servizi bancari continueranno a funzionare regolarmente. Per i clienti, quindi, non sono previsti blocchi generalizzati dei conti o limitazioni all’utilizzo delle carte.

Revolut in amministrazione giudiziaria per un anno, cosa è successo

L’intervento riguarda formalmente Revolut Bank UAB, istituto con sede in Lituania, ma le attività di supervisione sono limitate all’operatività italiana. Come riporta ANSA, secondo la Procura di Milano, le carenze nei controlli avrebbero consentito a persone indagate o condannate per gravi reati di utilizzare i conti della banca per movimentare capitali.

Le indagini riguardano anche soggetti coinvolti in procedimenti per riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e reati aggravati dal metodo mafioso. Il procuratore ha segnalato operazioni di trasferimento, occultamento e distrazione di capitali per 76,5 milioni di euro, che avrebbero potuto essere individuate attraverso controlli più efficaci.

Le verifiche hanno inoltre portato alla contestazione di oltre un milione di presunte violazioni relative all’identificazione dei clienti e alla conservazione dei dati. Per gli investigatori, i sistemi automatizzati della banca non avrebbero garantito un monitoraggio adeguato delle transazioni sospette.

Cosa cambia per chi ha un conto con Revolut

I correntisti possono continuare a utilizzare normalmente il proprio conto Revolut. L’amministrazione giudiziaria non dispone il blocco generalizzato dei depositi né la sospensione dei servizi. In particolare, i clienti possono continuare a:

effettuare e ricevere bonifici;

utilizzare le carte per pagamenti e prelievi;

accedere all’app e controllare il saldo;

gestire i risparmi e le altre operazioni disponibili.

Il provvedimento non comporta automaticamente il congelamento delle somme depositate e non richiede il trasferimento del denaro presso un’altra banca. Non cambia neppure l’Iban del conto per effetto della sola amministrazione giudiziaria. Restano applicabili le normali condizioni contrattuali e le procedure di sicurezza previste dall’istituto.

I controlli antiriciclaggio continueranno a essere effettuati e potranno essere rafforzati. Eventuali verifiche su singole operazioni restano distinte dalla misura generale disposta dal Tribunale.

Cos’è l’amministrazione giudiziaria e come funziona

L’amministrazione giudiziaria è una misura di prevenzione che consente al Tribunale di intervenire sull’attività di un’impresa quando emergono condizioni che possono agevolare soggetti coinvolti in determinati reati. Nel caso Revolut viene applicato l’articolo 34 del Codice antimafia, che permette di affiancare all’impresa amministratori nominati dall’autorità giudiziaria.

La misura non equivale a una condanna penale e può riguardare anche società estranee ai reati contestati ad altri soggetti. L’obiettivo è correggere le carenze organizzative e impedire che l’attività aziendale possa essere utilizzata per finalità illecite. Gli amministratori giudiziari verificano le procedure interne, collaborano con i vertici aziendali e riferiscono al Tribunale.

La prima udienza di verifica è fissata per il 25 febbraio 2027. Durante l’anno di amministrazione giudiziaria, il Tribunale valuterà i progressi compiuti dall’istituto e l’efficacia delle misure adottate.

La risposta di Revolut

Come riporta ANSA, “Revolut prende atto della decisione del Tribunale di Milano e collaborerà pienamente con le autorità italiane”. Un portavoce della banca fintech ha sottolineato come “pur non potendo commentare specifici conti o procedimenti legali e amministrativi in corso, possiamo confermare che i nostri servizi bancari retail e commerciali in Italia continuano a operare normalmente, senza alcuna interruzione per i nostri clienti”.