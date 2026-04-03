Revolut multata dall'Antitrust per "pratiche commerciali ingannevoli", l'accusa e l'annuncio di ricorso

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Maxi multa a Revolut. L’Antitrust ha sanzionato il gruppo bancario per oltre 11 milioni di euro, contestando pratiche commerciali scorrette e ingannevoli. Secondo l’Agcm, Revolut avrebbe usato messaggi poco trasparenti sulla gestione dei servizi bancari e di investimento offerti ai propri clienti. Immediata la reazione della fintech, che contesta le accuse e annuncia che farà ricorso.

Antitrust, maxi multa a Revolut

Nella giornata di giovedì 2 aprile, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha annunciato di aver multato per oltre 11 milioni di euro il gruppo bancario Revolut.

Secondo l’Antitrust la fintech inglese, arrivata in pochi anni a competere con le principali banche europee, sarebbe responsabile di pratiche commerciali scorrette.

ANSA

Le accuse riguardano principalmente comunicazioni e informazioni ai propri clienti, ritenuti in diversi casi ingannevoli e poco trasparenti.

Il provvedimento dell’Antitrust colpisce diverse società del gruppo Revolut e si articola in tre distinti filoni.

Quali sono le accuse

Nel dettaglio, il primo riguarda l’offerta di servizi di investimento: Secondo l’Antitrust, le comunicazioni rivolte ai clienti, già dalla pubblicità non sarebbero state sufficientemente chiare sui limiti e sui costi aggiuntivi degli investimenti.

Per questo l’Agcm ha multato per 5 milioni di euro Revolut Group Holdings, la società principale del gruppo, e Revolut Securities Europe, quella dedicata ai servizi di investimento.

Sanzioni per altri 5 milioni di euro sono state inflitte poi a Revolut Group Holdings e Revolut Bank UAB, il ramo del gruppo che offre servizi bancari in Europa.

Questo secondo filone riguarda le modalità di gestione dei conti di pagamento, giudicate aggressive e poco trasparenti, in particolare per l’assenza di informazioni chiare sulle condizioni di sospensione o blocco dei conti.

Infine, una multa da 1,5 milioni di euro a Revolut Group Holdings e Revolut Bank UAB riguarda le informazioni relative al passaggio all’IBAN italiano.

Secondo l’Autorità, il gruppo bancario non avrebbe fornito indicazioni chiare su requisiti e tempistiche per ottenere un conto con codice IT al posto di quello lituano.

Revolut annuncia ricorso

La risposta di Revolut non si è fatta attendere: con un comunicato fa sapere di non concordare con le conclusioni dell’Antitrust e annuncia ricorso contro le sanzioni.

“Operiamo nel rispetto dei rigorosi standard bancari italiani”, afferma la società, “la tutela dei nostri milioni di clienti è la nostra priorità assoluta”.

“Le verifiche dei conti sono obbligatorie e necessarie per proteggere i nostri clienti e l’integrità del sistema finanziario. Il passaggio agli Iban italiani – spiega – ha seguito rigorosi protocolli bancari locali”.

Revolut poi precisa che il provvedimento dell’Antitrust “non avrà alcun impatto sulle attività o sulla situazione finanziaria” del gruppo.