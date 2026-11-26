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Il colosso tedesco della difesa, Rheinmetall, è tornato protagonista sui media a causa della morte di due tecnici italiani in Kuwait, che lavoravano per l’azienda, durante un attacco con droni iraniani. Il gruppo è diventato uno dei simboli della nuova stagione del riarmo europeo e ha stretto con l’italiana Leonardo un’alleanza industriale destinata a ridisegnare il mercato dei mezzi corazzati.

Cos’è Rheinmetall e la partnership con Leonardo

Rheinmetall è stata fondata nel 1889 a Düsseldorf come produttore di munizioni per l’impero tedesco. Ha continuato a operare anche durante le due guerre mondiali, con la riconversione alle produzioni civili imposta dal Trattato di Versailles nel 1919 e il ritorno alle attività militari già nel 1921.

Nel corso dei decenni il gruppo ha alternato produzioni per la difesa e per il settore automobilistico, sviluppando competenze nella meccanica, nella metallurgia, nell’elettronica e nei sistemi di precisione. L’attività del colosso tedesco si articola principalmente in tre grandi aree: Vehicle Systems, che comprende i veicoli militari tattici e logistici; Weapon and Ammunition, dedicata ad armi, munizioni, sistemi di protezione e propulsione; Electronic Solutions, che sviluppa radar, sistemi di difesa aerea, avionica e soluzioni digitali.

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Negli ultimi tempi, Rheinmetall sta dirigendo le sue operazioni quasi esclusivamente sulla difesa, mentre le attività civili, legate soprattutto alla componentistica automobilistica, sono state avviate verso la dismissione. Il gruppo sta ampliando la sua sfera d’azione attraverso acquisizioni e alleanze, rafforzando la presenza nei settori navale e spaziale.

In questo senso si colloca la partnership con Leonardo, firmata nell’ottobre 2024 e autorizzata nel gennaio 2025 dal Bundeskartellamt, l’autorità antitrust tedesca. L’intesa ha dato vita a Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV), una joint venture partecipata al 50% da ciascun gruppo, con sede legale a Roma e centro operativo a La Spezia che ha l’obiettivo di sviluppare e commercializzare i nuovi sistemi di combattimento terrestre destinati all’Esercito italiano, a partire dal nuovo carro armato da combattimento e dal programma per i mezzi corazzati della fanteria.

Le spese militari e la crescita del gruppo

Con l’aumento delle spese militari in Europa, legate al conflitto in Ucraina e alla necessità dei Paesi della Nato di ricostituire le proprie scorte e rafforzare le capacità operative, Rheinmetall ha visto i bilanci in crescita. Nell’esercizio 2025, ha registrato ricavi consolidati per 9,935 miliardi di euro, in aumento del 29% rispetto ai 7,715 miliardi dell’anno precedente.

Per il 2026 il gruppo prevede ricavi compresi tra 14 e 14,5 miliardi, con una crescita attesa del 40-45%. Anche in Borsa l’azienda è solida e in rialzo. Il gruppo starebbe intercettando la domanda internazionale di sistemi d’arma, veicoli corazzati e munizionamento.

Il 23 giugno 2025, Rheinmetall è stata inclusa nell’indice EURO STOXX 50. Tale inserimento sottolinea la crescente importanza dei titoli del settore della difesa. Il colosso figura ora tra le principali società dell’indice di riferimento europeo, che comprende le 50 più grandi aziende quotate dell’area euro.

Chi erano e cosa facevano i due tecnici italiani

Il 26 novembre Antonio Saccoccio, 65enne di Formia, ed Emanuele Lo Russo, 35enne di Roma, sono morti nell’attacco di un drone in Kuwait. I due tecnici della società Rheinmetall erano impegnati nelle operazioni di manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard in dotazione alle Forze Armate locali.

Emanuele Lo Russo, su Linkedin, si descriveva come “addetto all’integrazione, ai test e alla consegna di sistemi radar”. Da luglio 2023 lavorava nella società del gruppo industriale tedesco. Tifosissimo della Roma e appassionato di palestra e viaggi, dopo il diploma come perito elettronico aveva lavorato anche in un negozio di animali a Frascati.

I due lavoravano per Rheinmetall Italia che si occupa di tecnologia radar, difesa contraerea, aerospazio e gestione del traffico aereo civile. Ha 632 dipendenti e un fatturato di 323 milioni di euro. L’esplosione in cui hanno perso la vita ha interessato un sito militare dove le vittime lavoravano alle operazioni di manutenzione “delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard in dotazione alle Forze Armate kuwaitiane”, ha riportato la Farnesina.

Sempre il ministero degli Esteri ha fatto sapere che “l’ambasciata si è immediatamente attivata per le verifiche” e ha espresso vicinanza alle famiglie dei due tecnici italiani. Intanto l’Esercito dell’Iran ha respinto in modo “categorico e assoluto” di essere dietro all’attacco.