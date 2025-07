Riaperte le indagini sull'omicidio di Antonella Di Veroli trovata morta nell'armadio nel 1994: cosa sappiamo

Dopo 31 anni la Procura riapre le indagini sull’omicidio di Antonella Di Veroli. 47 anni e consulente del lavoro, la donna fu rinvenuta cadavere il 12 aprile 1994 all’interno del suo armadio in via Domenico Oliva 8, a Roma. A portare il pm Valentina Bifulco a riaprire il fascicolo, su richiesta dell’avvocato Giulio Vasaturo, sono alcuni elementi sequestrati quando fu scoperto il corpo. I nuovi esami che verranno effettuati con nuove tecnologie investigative potrebbero portare alla luce una verità rimasta nascosta. L’omicidio di Antonella Di Veroli, infatti, è ancora senza un colpevole.

La riapertura delle indagini

Il pm Valentina Bifulco ha riaperto le indagini sull’omicidio di Antonella Di Veroli, la 47enne rinvenuta cadavere nell’armadio del suo appartamento il 12 aprile 1994.

Il corpo si presentava con un foro sulla testa e un sacchetto di plastica a coprire il volto. Come scrive Repubblica il pm ha accolto le richieste dell’avvocato Giulio Vasaturo che assiste la famiglia della vittima.

Riaprono le indagini sull'omicidio di Antonella Di Veroli, trovata morta nell'armadio della sua abitazione nel 1994: i carabinieri analizzeranno gli elementi repertati sulla scena del crimine con le nuove tecnologie

Repubblica scrive che il pm ha delegato l’indagine ai carabinieri del nucleo investigativo. I militari del Ros dovranno effettuare nuovi esami su alcuni elementi raccolti all’epoca sulla scena del crimine.

Si tratta, nello specifico, di alcuni bossoli di piccolo calibro e di un’impronta rinvenuta su un’anta dell’armadio in cui era stato trovato il cadavere.

L’omicidio di Antonella Di Veroli

Come anticipato, i fatti risalgono al 12 aprile 1994. Antonella Di Veroli, 47 anni, viveva in un appartamento in via Domenico Oliva 8. Quel giorno il suo corpo fu rinvenuto dalla sorella Carla Di Veroli, il marito di quest’ultima, un’amica e l’ex socio Umberto Nardinocchi.

Il cadavere giaceva all’interno dell’armadio nella camera da letto, sigillato con il silicone. La vittima presentava un foro di proiettile sulla testa e il volto era chiuso in un sacchetto di plastica. Per 31 anni non è stato possibile arrivare al responsabile dell’omicidio.

Il delitto dell’armadio

Secondo le indagini condotte allora, Antonella Di Veroli sarebbe stata stordita e poi soffocata. Antonella Di Veroli potrebbe aver aperto al suo assassino, dato che nell’appartamento non furono trovati segni di effrazione.

Negli anni il caso è divenuto noto come il delitto dell’armadio. Nelle 33 pagine depositate da Vasaturo nel 2024 si leggeva che su un bossolo rinvenuto nella stanza da letto potrebbero essere presenti tracce biologiche dell’assassino. Ancora, sempre secondo Vasaturo dopo l’omicidio qualcuno potrebbe avere prenotato un taxi dall’appartamento Di Veroli, ma gli investigatori non sarebbero riusciti a rintracciare l’autista che avrebbe accettato la chiamata.

A spingere sulla riapertura delle indagini, infine, è stato anche il lavoro dei giornalisti Diletta Riccelli e Flavio Tassotti, che con il loro lavoro hanno evidenziato l’assenza di un’analisi scientifica riguardante proprio il bossolo menzionato da Vasaturo.