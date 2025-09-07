Riassetto del Gruppo Armani dopo la morte di re Giorgio, chi sono i manager di fiducia dello stilista

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La morte di Giorgio Armani provocherà inevitabili cambiamenti nel gruppo fondato dallo stesso stilista piacentino. I vertici aziendali, però, dovrebbero rimanere quelli, con qualche modifica nell’organigramma. ‘Re Giorgio’ era attorniato da uomini di fiducia che sono ora chiamati ad andare a colmare il vuoto operativo innescato dal decesso del compianto imprenditore.

Armani, l’organizzazione del gruppo dopo la morte di Giorgio

Armani è un gruppo strutturato e ben organizzato. ‘Re Giorgio’, però, fino all’ultimo prendeva tutte le decisioni cruciali. Ricopriva sia la carica di presidente, sia quella di amministratore delegato e aveva tutti i poteri ordinari e straordinari.

Una figura chiave del mondo di Armani è Leo Dell’Orco, compagno e braccio destro per decenni di Giorgio. Come riferisce Il Corriere dalla Sera, attualmente è il consigliere delegato con un vasto portafoglio di deleghe nelle aree di finanza, diverse delle quali esercitabili a firma congiunta con Daniele Ballestrazzi.

ANSA Giorgio Armani

Ballestrazzi, 60enne piacentino, è un manager. Fu assunto nel 2007 come chief operating officer, centrale nella gestione del gruppo. Dell’Orco e Ballestrazzi prendono da tempo molte decisioni operative importanti per la gestione del gruppo.

Altra figura chiave dell’universo Armani è il dirigente Giuseppe Marsocci. Grande tifoso di basket, è vicedirettore generale, al pari di Ballestrazzi, e chief commercial officer. Lavora nel gruppo da più di due decenni. In passato è stato anche a capo della filiale americana.

Giorgio Armani Privé, chi guiderà la divisione?

C’è poi Michele Tacchella a cui è stato affidato il timone della divisione Giorgio Armani EA 7, il travel retail e l’area “competitive intelligence”.

Tacchella è il manager che ha lavorato all’acquisto dello storico La Capannina. Tornando a Dell’Orco, è anche responsabile dell’Ufficio stile uomo mentre quello della donna è nelle mani della nipote di Giorgio, Silvana Armani.

Resta da capire che prenderà le redini della divisione Giorgio Armani Privé che confeziona i capi di haute couture. Tali lavori erano seguiti direttamente dallo stilista.

Le figure del cda e il nodo testamento

Per quel che riguarda il consiglio del gruppo, presenti i tre nipoti di Giorgio, vale a dire la già citata Silvana, Roberta e Andrea Camerana. Al loro fianco c’è anche Federico Marchetti, il fondatore di Yoox.

Marchetti è colui a cui sono state affidate alcune scelte strategiche del gruppo. Trattasi dell’unica persona esterna presente nel cda.

Compiti simili a quelli svolti dal fondatore di Yoox sono quelli svolti da Irving Bellotti. Il banchiere di Rothschild è un componente del board della Fondazione Armani. Dopo il decesso dello stilista, il suo peso nel gruppo potrebbe aumentare.

Bellotti è uno dei professionisti più noti in Italia nell’ambito delle fusioni e acquisizioni nel settore del lusso.

Per avere una visione più chiara di che cosa accadrà da ora in avanti bisognerà però attendere di conoscere ciò che c’è scritto nel testamento lasciato dallo stilista. Il documento sarà consultabile dopo i funerali.