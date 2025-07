Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per estorsione a Capannori (Lucca), dove un giovane di 20 anni è stato fermato mentre tentava di riscuotere una somma di denaro da un ristoratore locale. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì 15 luglio, quando il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato colto in flagranza di reato. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, la vittima era stata oggetto di ripetute minacce e richieste di denaro attraverso l’applicazione Whatsapp, con la promessa di non divulgare messaggi compromettenti e di non danneggiare il locale.

La denuncia e l’inizio delle indagini

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio alcuni giorni prima dell’arresto, quando un ristoratore di Capannori si è rivolto ai militari della Stazione di Pieve di Compito per chiedere aiuto. L’uomo aveva iniziato a ricevere messaggi dal contenuto estorsivo tramite Whatsapp, provenienti dal numero di un giovane che aveva lavorato nel suo ristorante per due giorni all’inizio di luglio. I messaggi, che si sono susseguiti per diversi giorni, contenevano minacce esplicite e richieste di denaro, con la promessa di non arrecare danni al locale o alla reputazione del ristoratore.

Il modus operandi: duplicazione del profilo Whatsapp e minacce

Le indagini hanno permesso di ricostruire il metodo utilizzato dal presunto estorsore. Dopo aver duplicato il profilo Whatsapp della vittima su un altro dispositivo, probabilmente tramite Whatsapp Web, il giovane ha inoltrato un messaggio a sfondo sessuale a uno dei suoi ex dipendenti. Successivamente, un individuo che si è presentato come il padre del ragazzo ha iniziato a inviare ulteriori messaggi estorsivi, minacciando di dare fuoco al locale e di diffondere il messaggio compromettente se non fosse stata pagata la somma di 20000 euro.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto in flagranza

I militari dell’Arma, dopo aver rassicurato il ristoratore, lo hanno invitato a mantenere i contatti con loro e a informarli immediatamente nel caso in cui le richieste di denaro si fossero ripetute o se il presunto estorsore avesse manifestato l’intenzione di presentarsi di persona. Ed è proprio ciò che è accaduto nel pomeriggio di martedì 15 luglio, quando, alle ore 16:00, il giovane si è recato presso il ristorante della vittima a bordo di un taxi. Dopo una lunga serie di intimidazioni, il ragazzo ha chiesto di entrare nel locale per riscuotere il denaro richiesto.

La consegna del denaro e il blitz dei militari

Al momento della consegna di una busta contenente 4000 euro in contanti, i Carabinieri, appostati nel retro del locale e nelle immediate vicinanze, sono intervenuti prontamente. Il giovane, residente a Lucca e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato bloccato e tratto in arresto in flagranza di reato. L’operazione, condotta dai militari della Stazione di Pieve di Compito con il supporto del NOR della Compagnia di Lucca, ha permesso di interrompere la sequenza di estorsioni e di restituire serenità alla vittima.

Le indagini proseguono: si cercano eventuali complici

Le forze dell’ordine hanno fatto sapere che le indagini sono tuttora in corso per accertare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti nella vicenda. In particolare, si sta cercando di chiarire se il presunto padre del giovane, che aveva inviato i messaggi estorsivi, sia effettivamente coinvolto o se si tratti di una falsa identità utilizzata per aumentare la pressione sulla vittima. Gli investigatori stanno inoltre analizzando i dispositivi elettronici sequestrati al momento dell’arresto per raccogliere ulteriori elementi utili all’inchiesta.

L’arrestato trasferito in carcere

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Lucca, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti, che dovranno valutare la gravità delle accuse e la possibile presenza di aggravanti legate alla modalità con cui è stato commesso il reato.

Un caso che riaccende l’attenzione sulle estorsioni digitali

L’episodio di Capannori riporta all’attenzione il fenomeno delle estorsioni digitali, sempre più diffuse grazie all’uso di applicazioni di messaggistica istantanea come Whatsapp. La duplicazione dei profili e l’invio di messaggi minatori rappresentano una minaccia concreta per imprenditori e cittadini, che spesso si trovano impreparati a fronteggiare simili situazioni. Le forze dell’ordine raccomandano di non cedere alle richieste dei estorsori e di rivolgersi tempestivamente alle autorità in caso di minacce o richieste di denaro.

La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

Il caso risolto a Capannori dimostra l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella lotta contro i reati di estorsione. Grazie alla prontezza della vittima nel denunciare quanto stava accadendo e all’efficacia dell’intervento dei Carabinieri, è stato possibile fermare il responsabile e prevenire ulteriori danni. Le indagini proseguono per assicurare alla giustizia eventuali complici e per fare piena luce sulla vicenda.

